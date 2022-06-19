У коментаря для 24 каналу Оля Цибульська заявила, що коли Україна отримає потрібну зброю з Європи й переможе у війні з Росією, то конкурс буде чудовим приводом для радощів.

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Євробачення має пройти в Україні. В Україні, яка перемогла! Перемогла, бо вигнала з своєї землі усіх окупантів. Вигнала, завдяки нашій неймовірній армії, нашому неймовірному народу і давно обіцяній зброї, яку Європа все ніяк повністю не передасть, щоб закінчити цю страшну війну,

– сказала Цибульська.

Що раніше казала Цибульська про Євробачення

Артистка розповідала, що мріє, аби конкурс відбувся в Маріуполі: "Мрію, звичайно, щоб це відбулося в Маріуполі, у відновленому, відбудованому місті". Проте вона не знає, чи було б доречно там проводити конкурс, адже не з чуток знає, що таке окупація – її батьки жили в окупованому місті Ірпінь.

Але це буде таке переможне Євробачення, яке святкуватиме нашу повну незалежність і свободу. Не знаю, але де б це не відбувалося – це буде доречно,

– додала Оля.

Тому Оля не проти, якщо Євробачення прийняла б дружня Польща, а не Велика Британія, як про це повідомили кілька днів тому. На її думку, це могло б бути місто Перемишль, але вона все-таки сподівається, що війна закінчиться до наступного року і Євробачення святкуватимуть в Україні.

Інтерв'ю Олі Цибульської: дивіться відео онлайн

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