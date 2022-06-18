48-річний Валерій Харчишин був одним з небагатьох артистів, які не сумнівалися в тому, що Євробачення-2023 вдасться організувати в Україні. Навіть після відмови Європейської мовної спілки він вважає, що це реально. Лідер "Другої ріки" просить ту отямитися, бо в пісенного конкурсу є всі шанси стати Americanоvision, передає 24 канал.

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"Замість того, щоб сц*ти в штани, шукаючи нове місце проведення Євробачення, я б порадив Європейській мовній спілці не толерувати москальську культуру, сприяючи її поширенню через мовників у Європі. Бо раптом може так статися, що пісенному конкурсу доведеться змінювати назву на Americanоvision та шукати притулку у Сполучених Штатах, а не у Сполученому королівстві", – різко заявив нам Валерій Харчишин.

Членів Європейської мовної спілки він назвав "стурбованими грамотєями", які ризикують повторити долю міжнародного товариства авторів і композиторів CISAC. Те "топило" за "неможливість позбавлення Російського автарського общєства членства у світовому товаристві". Виключити Росію з CISAC Харчишин просив ще в березні.

Іншими словами. Або ми разом здолаємо зло й проведемо конкурс, або нехай йдуть слідом за русскім воєнним кораблем зі своїм Євробаченням,

– емоційно підсумував музикант.

Нагадаємо! Лише нещодавно в інтерв'ю 24 каналу Валерій Харчишин казав: "Євробачення точно відбудеться в Україні. Я б хотів, щоб воно відбулося у звільненій Ялті. Кажуть, що в Маріуполі недоречно, бо це як на цвинтарі. Але, думаю, що всі люди, які там загинули, хотіли б, щоб Україна усміхалася, жила. Бо заради чого тоді вони поклали своє життя?"

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