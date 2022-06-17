У керівництві кажуть, що якби всі 40 країн-учасниць допомогли зберегти мир в Україні та перемогти у війні, то конкурс переносити не довелось би.
Важливо Євробачення-2023 замість України проведе Велика Британія
Моя позиція – проводити Євробачення в Україні! Ми вигравали не заради кубка, а заради миру для проведення. Краще, аби 40 країн-учасниць допомогли встановити мир в Україні, а не шукали легких шляхів перенести конкурс,
– переконаний директор гурту Микола Кучерявий у коментарі 24 каналу.
Гурт Kalush Orchestra та менеджмент на Євробаченні-2022 / Фото офіційного сайту конкурсу
До теми Україна не згодна, – Ткаченко про рішення щодо проведення Євробачення-2023
Такої ж думки міністр Олександр Ткаченко, голова НСТУ Микола Чернотицький та кілька переможців Євробачення – Олег Псюк (лідер Kalush Orchestra) та Руслана Лижичко.
Реакція України на перенесення Євробачення / Фото пресслужби
Євробачення-2023 у Великій Британії: головне
- Новина про те, що конкурс може пройти у Великій Британії, з'явилась 17 червня 2022 року. Організатори вже звернулись до BBC, додавши, що таке рішення зумовлене тим, що під час повномасштабної війни європейцям не зможуть гарантувати необхідний рівень безпеки та проведення конкурсу у тих масштабах, які зазвичай прийняті.
- Тому організатори Євробачення відмовились від традиції проводити конкурс у країні, що перемогла. Право можуть передати країні, яка отримала друге місце на конкурсі у 2022 році і була однією з фавориток – Великій Британії, яку представляв Сем Райдер з піснею Space Man.
Сем Райдер – Space Man: відео онлайн
- В історії Євробачення вже були випадки, коли країна-переможець віддавала право проводити конкурс у себе. Наприклад, у 1971 Монако не знайшло арени, яка б змогла прийняти конкурс, тож змагання провели у Великій Британії. У 1973 році Люксембург здобув другу поспіль перемогу, тому Євробачення знову "переїхало" до британців. Така сама ситуація відбулась у 1979 році з Ізраїлем – конкурс прийняли Нідерланди.
- Тижнем раніше повідомляли, що в Україні вже розпочали дискусії стосовно того, чи може конкурс у 2023 пройти в країні-переможниці. Міністр Ткаченко казав, що отримав опитувальник з питань організації конкурсу. Згодом представник Кабміну оголосив, що підготовка почалась – було створено Організаційний комітет та затверджено його склад.
- Ще через кілька днів стало відомо, що в Україні розглядають різні локації для проведення конкурсу. Ймовірно, після цього й було вирішено не організовувати Євробачення тут.