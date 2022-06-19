В комментарии для 24-го канала Оля Цыбульская заявила, что если Украина получит нужное оружие из Европы и победит в войне с Россией, то конкурс будет отличным поводом для радости.

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Евровидение должно пройти в Украине. В Украине победившая! Победила, потому что выгнала из своей земли всех окупантов. Выгнала, благодаря нашей невероятной армии, нашему невероятному народу и давно обещанному оружию, которое Европа все никак не передаст полностью, чтобы закончить эту страшную войну,

– сказала Цыбульская.

Что раньше говорила Цыбульская о Евровидении

Артистка рассказывала, что мечтает о том, чтобы конкурс состоялся в Мариуполе: "Мечтаю, конечно, чтобы это произошло в Мариуполе, в восстановленном, отстроенном городе". Однако она не знает, было бы уместно там проводить конкурс, ведь не понаслышке знает, что такое оккупация – ее родители жили в оккупированном городе Ирпень.

Но это будет победное Евровидение, которое будет праздновать нашу полную независимость и свободу. Не знаю, но где бы это ни происходило – это будет уместно,

– добавила Оля.

Поэтому Оля не против, если бы Евровидение приняла дружественная Польша, а не Великобритания, как об этом сообщили несколько дней назад. По ее мнению, это мог бы быть город Перемышль, но она все-таки надеется, что война закончится к следующему году и Евровидение будут праздновать в Украине.

Интервью Оли Цыбульской: смотрите видео онлайн

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