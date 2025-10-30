До того ж робив це депутат. Про це MELOVIN розповів на своїй сторінці в Threads, передає 24 Канал.

Цікаво Скільки коштує годинник Єви Коршик, яка потрапила у скандал через колаборацію з брендом BAZHANE

Один депутат на початку моєї кар'єри переслідував мене під час одного з концертів. Я бігав від нього по усій залі. Було дико та страшно. Адже тоді я ще не знав що таке власна охорона,

– заявив артист.



MELOVIN розповів про переслідування депутата / Скриншот з Threads

Що відомо про початок кар'єри MELOVIN?