До того ж робив це депутат. Про це MELOVIN розповів на своїй сторінці в Threads, передає 24 Канал.
Один депутат на початку моєї кар'єри переслідував мене під час одного з концертів. Я бігав від нього по усій залі. Було дико та страшно. Адже тоді я ще не знав що таке власна охорона,
– заявив артист.
MELOVIN розповів про переслідування депутата / Скриншот з Threads
Що відомо про початок кар'єри MELOVIN?
- Костянтин Бочаров ще з дитинства цікавився творчістю. Співак спершу навчався в музичній школі, але згодом кинув її, бо більше йому подобалося театральне мистецтво.
- У 16 років хлопець створив гурт Big House Melovin, але через два роки колектив розпався, тому він сконцентрувався на сольній кар'єрі.
- Костянтин вступив до Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра після чого декілька разів приходив на проєкт "Х-Фактор" і нарешті у 2015 році MELOVIN вдалося потрапити в талант-шоу. Наставником MELOVIN став Ігор Кондратюк, що допомогло молодому артисту перемогти в проєкті.
- Наступного року Бочаров став учасником Нацвідборі на Євробачення-2017, але перемогти тоді йому не вдалося. У 2017 році він ще раз подав свою кандидатуру на Національний відбір і вже у 2018 представив Україну на Євробаченні. У фіналі пісенного конкурсу він посів 17 місце.