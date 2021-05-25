Пісенний конкурс Євробачення приніс перемогу Італії, 0 балів Британії та нову порцію політичних обговорень. Чи покарали Лондон за Брекзит? А от Рим (перемогла група Måneskin) отримав сатисфакцію за жахи пандемії?

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Політична історія на Євробаченні

Коли Греція та Кіпр, або Швейцарія та Франція або Росія та Азербайджан, не змигнувши оком обмінюються 12 балами під час голосування, ставиш собі питання: де кордон між музикою та політикою? Як пише видання Spectator, остання супроводжує конкурс Євробачення з 1956 року.

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Тоді шість націй-засновниць не лише підписали "митний союз", що заклав підвалини ЄС, але й заснували міжнародний конкурс співів.

У 1968 році, генерал Франко подумав, що перше місце на Євробаченні наблизить його країну до Західної Європи. Австрія бойкотувала через це змагання наступного року.

Особливо знаковим для Британії був виграш у 1970 році дівчини-школярки з Деррі Дани Скеллон. Хоч на деякий час, вона принесла радість та спокій проблемній Ірландії. Пізніше, Дана стала депутаткою Європарламенту.

Пісня з Євробачення запустила революцію у себе вдома / Фото RTP

А у 1974 році в тіні перемоги гурту ABBA залишилася балада італійки Джильйоли Чинкветті "Si!" (Так з італ. – 24). В країні саме йшли дебати щодо можливості розлучень у католицькій державі.

Як пісня повалила диктатуру Португальський хіт того ж року "E Depois Do Adeus" ("Після прощання" з португальської – 24) узагалі стала сигналом до початку Революції Гвоздик та мирного повалення режиму Салазара.

Два тижні після конкурсу, її зіграли на національному радіо. Естонія виграла у 2001 і увійшла до ЄС у 2003.

Ми звільнили себе завдяки пісні,

– сказав тоді колишній очільник уряду країни.

Британія спочатку не приєдналася, але пізніше стала однією з головних лідерів. П'ять перемог, 15 разів друге місце. Щоправда, вже дуже довго країна на Темзі залишається на останніх місцях рейтингу. Минулого разу 0 балів для Лондону збіглись у часі з британським вторгненням до Іраку (2003 рік). Але відзначається, що виступ та пісня теж були погані.

Парадокс лібералізму: чи можна співати про політику

Серед новіших скандалів була пісня Грузії "We don't wanna put in", де обігрувалося прізвище президента Росії. Це був 2009, лише рік після агресії РФ проти Тбілісі. Після окупації та анексії Криму, тематична пісня Джамали "1944" принесла Україна перемогу.

Ортодоксальні євреї погрожували ізраїльській співачці Дані Інтернешнл(яка є трансгендером) настільки жорстко, що довелося її охороняти прямо в залі. Але вона все одно виграла. Як і Кончіта Вюрст з Австрії пізніше, але тут йшлося вже про сильний тиск Росії.

І це не лише в РФ. Гей Василь з Північної Македонії отримував тисячі гомофобних коментарів, але виступив. Секс між чоловіками там був незаконним до 1996 року, а перший прайд-марш взагалі відбувся лише два роки тому. Кіпр недалеко пішов: місцева православна церква розкритикувала пісню "Диявол" за, нібито, "сатанізм".

Пісня Джамали про депортацію її народу стала віхою Євробачення / Скріншот Youtube

Москва була обурена, говорила про бойкот конкурсу, але організатори не піддалися на провокації. Конкурсантки з РФ – підлітки Сестри Толмачови – самі були піддані там булінгу, але прийшли 7-ми у загальному заліку.

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Білорусь цього року виключили з конкурсу нібито за політичну пісню "Я тебе навчу" від кантрі-групи Galasy ZMesta. Самі музиканти кажуть, що її головна тема – "контроль у стосунках".

Але вони відомі безжальною підтримкою режиму Лукашенко, не схвалюють протестів і нібито "виступають за звичайних людей". Насправді у пісні критикуються протестуючі.

Чи може, краще було б допустити їх до участі, щоб вони отримали нуль в півфіналі та повернулися додому? Це складне питання, що балансує між свободою слова та cancel culture (популярна нині культура скасування – 24). Щоправда, у цьому випадку вони повернулися б як хоробрі мученики за режим.

Така ситуація ще називається "парадокс лібералізму". Чи варто ввічливо дебатувати з урядами, які самі цього не дозволяють собі та іншим? Критики рішення можуть сказати, що і "1944" це цілком собі політична пісня.

Яка завуальовано критикує дії Кремля в Криму тоді й зараз. У світі, який схиляється до нової Холодної Війни, робити незручний вибір все складніше. Поки що конкурс дотримується своїх основних цінностей, що добре.

Нуль балів для Британії: Брекзит чи поганий вибір

У іншій колонці видання Spectator роздумує що стало причиною чергового провального виступу Великої Британії на арені Євробачення. Не пробачили Брекзит чи поганий вибір виконавця? Політику звинувачують, але помилково: Британію перевершили інші, часто менші країни, які просто доклали більше зусиль.

Наприклад, ті ж Литва, Фінляндія, Албанія, Мальта та Ісландія. Євробачення завжди був конкурсом на перетині музики, політики та культури. Складно зробити пісню, яка перетне всі кордони, але переможці знають, як грати в цю гру. Британія, втім, як і сказано вище, припинила навіть пробувати.

Велика Британія вчергове опинилася на останньому місці в рейтингу / Колаж Entertainment Daily

Там навіть немає конкурсу, бо долю путівки на конкурс вирішує національний мовник BBC. Підготовка до виступу теж на їхніх плечах.

В результаті, кожного року Британія посилає якусь непідготовлену душу загинути на світовій арені,

– пише Spectator.

А після очікуваного провалу слідує обурення та розчарування. "Голосування було політичним, це всім ясно! Конкурс – сміття, нащо ми взагалі там виступаємо?". Але є деякі але. Лондон другий рік поспіль надсилає одного і того ж учасника (з проблемою оновлення складу стикаються й інші країни).

Джеймс Ньюман – талановитий музикант та автор відомих пісень, цього ніхто не заперечує. Але досвіду їх безпосереднього виконання у нього замало. Бути хорошим недостатньо для Євробачення. Щоб здивувати цей багатомільйонний багатокультурний натовп, потрібні фантазія та зусилля.

BBC не може чи не хоче цього надати. Її спеціальність – новини та драма, а не шлягери. Винуватий не Ньюман, вважають журналісти. Він мав погане оснащення та слабку хореографію, BBC на цьому завжди економить. Навіть такі країни як Болгарія у цих компонентах були краще. Населення Ісландії менше ніж маленькі британські міста, але вони у Топ-5.

Як фінал згубив засновників

BBC платить достатньо, щоб Лондон йшов прямо до фіналу, коли інші ще мають туди відібратися. Ухилення від конкуренції залишає Британією неготовою до боротьби. У цій же ситуації раз у раз опиняються також Німеччина та Іспанія – ще дві держави-засновниці. Либонь, там розуміють, що жоден з їх номерів не пройшов би до фіналу за нормальних обставин.

Наочне порівняння двох систем Італія обрала майбутніх переможців через "шоу талантів" у 5 епізодів і там було 26 учасників. Набагато легше пропустити цей процес, а потім звинувачувати політику. Тому італійська пісня зараз другий номер у чартах, а британська навіть не в сорока кращих.

Може, питає Spectator, час змінити підготовчу команду? Канал ITV теж входить до Європейської Ради Мовників (European Broadcasting Union, організація, що встановлює правила Євробачення – 24). Можливо, час довірити їм підготовку наступного року? BBC робить це вже 20 років і невдало (зважаючи, скільки природних музичних талантів має Британія!).

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Видання називає головного британського мовника "музичним політбюро". Але погляньте знову на Італію: група грає ретро нью-метал, має данську(!) назву. І вони виграли голосування глядачів (експертна панель ніколи б за це не голосувала).

Італія довела, що рок-н-рол ще цілком живий / Фото Eurovisionworld

Це перша група, яка виграла з 2006 року (власне, після легендарних і досі фінських Lordi – 24). "Рок-н-рол ніколи не вмирає, Європо!" – крикнув зі сцени фронтмен Даміано Девід. Останнім італійцем, який вигравав Євробачення, був Тото Кутуньо у 1990.

На Євробаченні завжди добре слідкували за трендами та навіть випереджали їх. Цього року повернулася національна айдентика (лише одна пісня в топчетвірці була англійською). Часто підкреслювався історичний момент, у який проходить конкурс. Світу набридли сумні балади та дискомузика, цього було вдосталь у Zoom.

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Ще нещодавно локація Євробачення була лікарнею для COVID-19, але нормальне життя потроху повертається. Музична конкуренція все ще жорстока. Британія могла б перемагати чи не щороку, як було раніше. Але для цього треба сприймати подію так само серйозно як колишня колонія – Мальта. Але поки Лондон не докладає потрібних зусиль.