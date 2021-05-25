Песенный конкурс Евровидение принес победу Италии, 0 баллов Британии и новую порцию политических обсуждений. Наказали ли Лондон за Брекзит? А вот Рим (победила группа Måneskin) получил сатисфакцию за ужасы пандемии?

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Политическая история на "Евровидении"

Когда Греция и Кипр, или Швейцария и Франция или Россия и Азербайджан, не моргнув глазом обмениваются 12 баллами во время голосования, задаешься вопросом: где граница между музыкой и политикой? Как пишет издание Spectator, последняя сопровождает конкурс "Евровидение" с 1956 года.

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Тогда шесть наций-основательниц не только подписали "таможенный союз", заложивший основы ЕС, но и основали международный конкурс пения.

В 1968 году генерал Франко подумал, что первое место на Евровидении приблизит его страну в Западную Европу. Австрия бойкотировала из-за этого соревнования в следующем году.

Особенно знаковым для Британии был выигрыш в 1970 году девушки-школьницы из Дерри Даны Скеллон. Хоть на некоторое время, она принесла радость и спокойствие проблемной Ирландии. Позже Дана стала депутатом Европарламента.

Песня с Евровидения запустила революцию у себя дома / Фото RTP

А в 1974 году в тени победы группы "ABBA" осталась баллада итальянки Джильолы Чинкветти "Si!"(Да на итал. – 24). В стране как раз шли дебаты о возможности разводов в католическом государстве.

Как песня свергла диктатуру Португальский хит того же года "E Depois Do Adeus" ("После прощания" на португальском – 24) вообще стала сигналом к началу революции и мирному свержению режима Салазара.

Две недели после конкурса, ее сыграли на национальном радио. Эстония выиграла в 2001 и вошла в ЕС в 2003.

Мы освободили себя благодаря песне,

– сказал тогда бывший глава правительства страны.

Британия изначально не присоединилась, но позже стала одним из главных лидеров. Пять побед, 15 раз второе место. Правда, уже очень долго страна на Темзе остается на последних местах рейтинга. В прошлый раз 0 баллов для Лондона совпали по времени с британским вторжением в Ирак (2003 год). Но отмечается, что выступление и песня тоже были плохие.

Парадокс либерализма: можно ли петь о политике

Среди более новых скандалов была песня Грузии "We don't wanna put in", где обыгрывалась фамилия президента России. Это был 2009, всего год после агрессии РФ против Тбилиси. После оккупации и аннексии Крыма, тематическая песня Джамалы "1944" принесла украине победу.

Ортодоксальные евреи угрожали израильской певице Дане Интернешнл(которая является трансгендером) настолько жестко, что пришлось ее охранять прямо в зале. Но она все равно выиграла. Как и Кончита Вюрст из Австрии позже, но здесь речь шла уже о сильном давлении России.

И это не только в РФ. Гей Василь из Северной Македонии получал тысячи гомофобных комментариев, но выступил. Секс между мужчинами там был незаконным до 1996 года, а первый прайд-марш вообще состоялся всего два года назад. Кипр недалеко ушел: местная православная церковь раскритиковала песню "Дьявол" за якобы "сатанизм".

Песня Джамалы о депортации ее народа стала вехой Евровидения / Скриншот Youtube

Москва была возмущена, говорила о бойкоте конкурса, но организаторы не поддались на провокации. Конкурсантки из РФ – подростки сестры Толмачевы – сами были подвергнуты там буллингу, но пришли 7-ми в общем зачете.

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Беларусь в этом году исключили из конкурса якобы за политическую песню "Я тебя научу" от кантри-группы Galasy ZMesta. Сами музыканты говорят, что ее главная тема – "контроль в отношениях".

Но они известны безжалостной поддержкой режима Лукашенко, не одобряют протестов и якобы "выступают за обычных людей". На самом деле в песне критикуются протестующие.

Может, лучше было бы допустить их к участию, чтобы они получили ноль в полуфинале и вернулись домой? Это сложный вопрос, балансирующий между свободой слова и cancel culture (популярная ныне культура отмены – 24). Правда, в этом случае они вернулись бы как храбрыми мучениками за режим.

Такая ситуация еще называется "парадокс либерализма". Стоит ли вежливо дебатировать с правительствами, которые сами этого не позволяют себе и другим? Критики решения могут сказать, что и "1944" это вполне себе политическая песня.

Которая завуалированно критикует действия Кремля в Крыму тогда и сейчас. В мире, который склоняется к новой холодной войне, делать неудобный выбор все сложнее. Пока что конкурс придерживается своих основных ценностей, что хорошо.

Ноль баллов для Британии: Брекзит или плохой выбор?

В другой колонке издание Spectator раздумывает что стало причиной очередного провального выступления Великобритании на арене Евровидения. Не простили Брекзит или плохой выбор исполнителя? Политику обвиняют, но ошибочно: Британию превзошли другие, часто меньшие страны, которые просто приложили больше усилий.

Например, те же Литва, Финляндия, Албания, Мальта и Исландия. "Евровидение" всегда был конкурсом на пересечении музыки, политики и культуры. Сложно сделать песню, которая пересечет все границы, но победители знают, как играть в эту игру. Британия, впрочем, как и сказано выше, прекратила даже пробовать.

Великобритания в очередной раз оказалась на последнем месте в рейтинге / коллаж Entertainment Daily

Там даже нет конкурса, потому что судьбу путевки на конкурс решает национальный вещатель BBC. Подготовка к выступлению тоже на их плечах.

В результате каждый год Британия посылает какую-то неподготовленную душу погибнуть на мировой арене,

– пишет Spectator.

А после ожидаемого провала следует возмущение и разочарование. "Голосование было политическим, это всем ясно! Конкурс – мусор, зачем мы вообще там выступаем?". Но есть некоторые, но. Лондон второй год подряд присылает одного и того же участника (с проблемой обновления состава сталкиваются и другие страны).

Джеймс Ньюман – талантливый музыкант и автор известных песен, этого никто не отрицает. Но опыта их непосредственного исполнения у него маловато. Быть хорошим недостаточно для Евровидения. Чтобы удивить эту многомиллионную многокультурную толпу, нужны фантазия и усилия.

BBC не может или не хочет этого предоставить. Ее специальность – новости и драма, а не шлягеры. Виноват не Ньюман, считают журналисты. У него было плохое оснащение и слабая хореография, BBC на этом всегда экономит. Даже такие страны как Болгария в этих компонентах были лучше. Население Исландии меньше чем маленькие британские города, но они в Топ-5.

Как финал погубил основателей

BBC платит достаточно, чтобы Лондон шел прямо к финалу, когда другие еще должны туда отобраться. Уклонение от конкуренции оставляет Британию неготовой к борьбе. В этой же ситуации то и дело оказываются также Германия и Испания – еще два государства-основатели. Наверное, там понимают, что ни один из их номеров не прошел бы в финал при нормальных обстоятельствах.

Наглядное сравнение двух систем Италия выбрала будущих победителей через "шоу талантов" в 5 эпизодах и там было 26 участников. Гораздо легче пропустить этот процесс, а потом обвинять политику. Поэтому итальянская песня сейчас второй номер в чартах, а британская даже не в сорока лучших.

Может, спрашивает Spectator, пора сменить подготовительную команду? Канал ITV тоже входит в Европейский Совет вещателей (European Broadcasting Union, организация, устанавливающая правила Евровидения – 24). Может быть, пора доверить им подготовку в следующем году? BBC делает это уже 20 лет и неудачно (учитывая, сколько природных музыкальных талантов имеет Британия!).

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Издание называет главного британского вещателя "музыкальным политбюро". Но взгляните снова на Италию: группа играет ретро нью-метал, имеет датское (!) название. И они выиграли голосование зрителей (экспертная панель никогда бы за это не голосовала).



Италия доказала, что рок-н-ролл еще вполне жив / Фото Eurovisionworld

Это первая группа, выигравшая с 2006 года (собственно, после легендарных и до сих пор финских Lordi – 24). "Рок-н-ролл никогда не умирает, Европа!"– крикнул со сцены фронтмен Дамиано Дэвид. Последним итальянцем, который выигрывал Евровидение, был Тото Кутуньо в 1990.

На Евровидении всегда хорошо следили за трендами и даже опережали их. В этом году вернулась национальная айдентика (лишь одна песня в топчетверке была английской). Часто подчеркивался исторический момент, в котором проходит конкурс. Миру надоели печальные баллады и дискомузыка, этого было вдоволь в Zoom.

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Еще недавно локация Евровидения была больницей для COVID-19, но нормальная жизнь понемногу возвращается. Музыкальная конкуренция все еще жестока. Британия могла бы побеждать едва ли не каждый год, как было раньше. Но для этого надо воспринимать произошедшее так же серьезно как бывшая колония – Мальта. Но пока Лондон не прилагает нужных усилий.