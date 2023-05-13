У жовтій сукні з декольте: Юлія Саніна підкорила образом у фіналі Євробачення-2023

У суботу, 13 травня, світ дізнається ім'я нового переможця Євробачення-2023. Для гранд-фіналу в Ліверпулі ведуча Юлія Саніна підібрала приголомшливий образ від українського бренду. На ній яскраво-жовта сукня.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна – єдина ведуча Євробачення-2023 від України, яке Велика Британія проводить від нашого імені. Над її образами чаклують найкращі стилісти, однак фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі вона постала вже не в образі рок-діви, передає 24 Канал.

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Образ Юлії Саніної у фіналі Євробачення-2023

Для виходу 13 травня Юлію Саніну вдягли у жовту сукню українського бренду The Coat Каті Сільченко, яка ефектно підкреслила фігуру. По всій довжині вбрання розшите стразами, а зону декольте прикрашає фігурна багатошарова вставка. Волосся співачки зібрали у вишукану зачіску, а прикраси підібрали золоті – сережки та кулон у формі серця.

З британською співачкою Алішею Діксон, яка також веде Євробачення-2023 від першого півфіналу, вони "склали" український прапор. Співведуча Юлії Саніної вдягла блискучу вечірню сукню синього кольору з розрізом до стегон і прозорою вставкою у зоні декольте. У такий спосіб Велика Британія вкотре нагадала, що конкурс проводить від нашого імені.

Образ Юлії Саніної у фіналі Євробачення-2023 / Скриншот з відео

Образ Юлії Саніної у фіналі Євробачення-2023 / Фото з інстаграму ведучої

Образ Юлії Саніної у фіналі Євробачення-2023 / Фото з інстаграму ведучої

Як Юлія Саніна виглядала у півфіналах Євробачення-2023