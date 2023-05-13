У жовтій сукні з декольте: Юлія Саніна підкорила образом у фіналі Євробачення-2023
У суботу, 13 травня, світ дізнається ім'я нового переможця Євробачення-2023. Для гранд-фіналу в Ліверпулі ведуча Юлія Саніна підібрала приголомшливий образ від українського бренду. На ній яскраво-жовта сукня.
Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна – єдина ведуча Євробачення-2023 від України, яке Велика Британія проводить від нашого імені. Над її образами чаклують найкращі стилісти, однак фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі вона постала вже не в образі рок-діви, передає 24 Канал.
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Образ Юлії Саніної у фіналі Євробачення-2023
Для виходу 13 травня Юлію Саніну вдягли у жовту сукню українського бренду The Coat Каті Сільченко, яка ефектно підкреслила фігуру. По всій довжині вбрання розшите стразами, а зону декольте прикрашає фігурна багатошарова вставка. Волосся співачки зібрали у вишукану зачіску, а прикраси підібрали золоті – сережки та кулон у формі серця.
З британською співачкою Алішею Діксон, яка також веде Євробачення-2023 від першого півфіналу, вони "склали" український прапор. Співведуча Юлії Саніної вдягла блискучу вечірню сукню синього кольору з розрізом до стегон і прозорою вставкою у зоні декольте. У такий спосіб Велика Британія вкотре нагадала, що конкурс проводить від нашого імені.
Образ Юлії Саніної у фіналі Євробачення-2023 / Скриншот з відео
Образ Юлії Саніної у фіналі Євробачення-2023 / Фото з інстаграму ведучої
Образ Юлії Саніної у фіналі Євробачення-2023 / Фото з інстаграму ведучої
Як Юлія Саніна виглядала у півфіналах Євробачення-2023
- У першому півфіналі 9 травня Юлія Саніна з'явилася у шкіряному костюмі без рукавів від українського бренду GUDU. У зухвалому образі з "вогнем" на подолі фронтвумен гурту The Hardkiss виконала свою україномовну пісню "Маяк", написану вже під час повномасштабної війни.
- Тоді як у другому півфіналі Євробачення-2023 Саніна створила патріотичний образ зі співведучою Ханною Веддінгем – вона у футуристичному латексному комбінезоні синього кольору від того ж бренду GUDU, а британка в жовтій сукні з декольте.