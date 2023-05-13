Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина – единственная ведущая Евровидение-2023 от Украины, которую Великобритания проводит от нашего имени. Над ее образами колдуют лучшие стилисты, однако в финале песенного конкурса в Ливерпуле она предстала уже не в образе рок-дивы, передает 24 Канал.
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Образ Юлии Саниной в финале Евровидения-2023
Для выхода 13 мая Юлию Санину одели в желтое платье, которое эффектно подчеркнуло фигуру. По всей длине наряд расшит стразами, а зону декольте украшает фигурная многослойная вставка. Волосы певицы собрали в изысканную прическу, а украшения подобрали золотые – серьги и кулон в форме сердца.
С британской певицей Алишей Диксон, которая также ведет Евровидение-2023 с первого полуфинала, они "сложили" украинский флаг. Соведущая Юлии Саниной надела блестящее вечернее платье синего цвета с разрезом до бедер и прозрачной вставкой в зоне декольте. Таким образом Великобритания в очередной раз напомнила, что конкурс проводит от нашего имени.
Образ Юлии Саниной в финале Евровидения-2023 / Скриншот из видео
Образ Юлии Саниной в финале Евровидения-2023 / Фото из инстаграма ведущей
Образ Юлии Саниной в финале Евровидения-2023 / Фото из инстаграма ведущей
Как Юлия Санина выглядела в полуфиналах Евровидения-2023
- В первом полуфинале 9 мая Юлия Санина появилась в кожаном костюме без рукавов от украинского бренда GUDU. В дерзком образе с "огнем" на подоле фронтвумен группы The Hardkiss исполнила свою украиноязычную песню "Маяк", написанную уже во время полномасштабной войны
- В то время как во втором полуфинале Евровидение-2023 Санина создала патриотический образ с соведущей Ханной Уэддингем – она в футуристическом латексном комбинезоне синего цвета от того же бренда GUDU, а британка в желтом платье с декольте.