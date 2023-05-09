О 22:00 за київським часом у Великій Британії стартував найочікуваніший пісенний конкурс Євробачення-2023. 9 травня на сцену вийдуть 15 учасників з різних країн, серед яких фаворити букмекерів – Лорін зі Швеції та Käärijä з Фінляндії. Однак є честю, що відкривати шоу доручили Юлії Саніній з України. Про її виступ далі розповідає 24 Канал.

Важливо Євробачення-2023 скоро на екранах: онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

Юлія Саніна відкрила перший півфінал Євробачення-2023

У Ліверпулі прозвучала україномовна пісня The Hardkiss "Маяк" – один з треків, які гурт випустив з початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі у кліпу вже 1 мільйон переглядів на ютубі, а знімали його на півострові Гібралтар, коли Київ груз у темряві через блекаути.

На сцені Євробачення-2023 Юлія Саніна показала ефектну постановку з балетом. Її номер доповнювали вогні, танцівники у кольорах конкурсу, з-поміж яких виділялися сині та жовті.

Лідерка The Hardkiss постала у неймовірному вбранні: чорному шкіряному комплекті з рукавичками. Кінець сукні у помаранчевих барвах нагадував язики полум'я.

Юлія Саніна відкрила Євробачення / Скриншот з відео