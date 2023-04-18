До старту Євробачення-2023 залишились лічені тижні. Вже зовсім скоро відбудеться "українська вечірка в Британії", на яку чекає весь світ. Через війну Україна не може прийняти конкурс, як це мало б відбутися за правилами. Тому TVORCHI представлятимуть нашу країну в Ліверпулі. А також у півфіналах і фіналі виступлять запрошені українські артисти.
До теми Сердючка, Kalush і ще три українські артисти заспівають у фіналі Євробачення: "Це буде розрив"
Раніше оголосили, що українські зірки – Юлія Саніна, Alyosha, Марія Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька – виступлять у півфіналах Євробачення-2023. Згодом стало відомо, що наші артисти долучаться й до гранд-фіналу. Разом з Kalush Orchestra 13 травня в Ліверпулі прозвучать Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A.
Вони підтримають представників 37 країн, які боротимуться за перемогу у Євробаченні-2023. Які пісні конкурсанти приготували цього року – дізнавайтеся далі.
Пісні учасників першого півфіналу
Перший півфінал Євробачення-2023 відбудеться у вівторок, 9 травня. Того вечора на сцену вийдуть представники 15 країн.
Норвегія – Alessandra – Queen of Kings: дивіться відео онлайн
Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party): дивіться відео онлайн
Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava: дивіться відео онлайн
Латвія – Sudden Lights – Aijā: дивіться відео онлайн
Португалія – Mimicat – Ai Coraçao: дивіться відео онлайн
Ірландія – Wild Youth – We Are One: дивіться відео онлайн
Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!: дивіться відео онлайн
Швейцарія – Remo Forrer – Watergun: дивіться відео онлайн
Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn: дивіться відео онлайн
Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna: дивіться відео онлайн
Швеція – Loreen – Tattoo: дивіться відео онлайн
Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More: дивіться відео онлайн
Чехія – Vesna – My Sister's Crown: дивіться відео онлайн
Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight: дивіться відео онлайн
Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha: дивіться відео онлайн
Пісні учасників другого півфіналу
У другому півфіналі 11 травня виступлять конкурсанти ще з 16 країн.
Данія – Reiley – Breaking My Heart: дивіться відео онлайн
Вірменія – Brunette – Future Lover: дивіться відео онлайн
Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On): дивіться відео онлайн
Естонія – Alika – Bridges: дивіться відео онлайн
Бельгія – Gustaph – Because Of You: дивіться відео онлайн
Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart: дивіться відео онлайн
Ісландія – Diljá – Power: дивіться відео онлайн
Греція – Victor Vernicos – What They Say: дивіться відео онлайн
Польща – Blanka – Solo: дивіться відео онлайн
Словенія – Joker Out – Carpe Diem: дивіться відео онлайн
Грузія – Iru – Echo: дивіться відео онлайн
Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal: дивіться відео онлайн
Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?: дивіться відео онлайн
Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje: дивіться відео онлайн
Литва – Monika Linkyte – Stay: дивіться відео онлайн
Австралія – Voyager – Promise: дивіться відео онлайн
Пісні країн-засновниць конкурсу
У фіналі Євробачення-2023, який відбудеться у суботу, 13 травня, до фіналістів долучаться країни Великої п'ятірки – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Оскільки Україна перемога минулого року, то цього року виступить одразу у фіналі.
Україна – TVORCHI – Heart Of Steel: дивіться відео онлайн
Велика Британія – Mae Muller – I Wrote A Song: дивіться відео онлайн
Іспанія – Blanca Paloma – Eaea: дивіться відео онлайн
Італія – Marco Mengoni – Due Vite: дивіться відео онлайн
Німеччина – Lord Of The Lost – Blood & Glitter: дивіться відео онлайн
Франція – La Zarra – Évidemment: дивіться відео онлайн