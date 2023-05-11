В інтерв'ю Тимофій також подякував британцям за те, що вони проводять Євробачення від імені України. Нагадаємо, що переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra виступлять у гранд-фіналі в Ліверпулі в суботу, 13 травня.

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Музичук пообіцяв, що їхній виступ буде "дуже цікавим, яскравим і повним адреналіну".

Учасник гурту Kalush Orchestra заявив, що впевнений у тому, що після перемоги у війні з Росією Україна обов’язково прийме конкурс в себе.

Звичайно, ми б хотіли, щоб Євробачення приймала Україна, але поки це неможливо… Але ми не маємо сумніву, що колись обов’язково проведемо Євробачення в Україні, і сподіваємося, що це відбудеться одразу після нашої перемоги у цій війні,

– відповів Тимофій Музичук.

Музикант розповів, що за останній тур гурт зібрав 1,6 мільйона доларів допомоги, частина з них пішла на потреби ЗСУ, а інша – на відбудову закладів культури, зруйнованих війною.

Kalush Orchestra продовжує створювати музику і виступати від імені всієї країни на Євробаченні. "Найважливіший посил нашої роботи – наша культура має право на існування", – сказав Тимофій.

Йдеться про те, що ми не можемо змінити дану ситуацію в нашій країні, але ми можемо на неї вплинути, і ми можемо докласти всіх зусиль, щоб якомога швидше наблизити свою перемогу,

– пояснив Музичук.

За його словами, поки війна в Україні триває, світ має продовжувати підтримувати нас, а не мовчати.

До слова, перший півфінал Євробачення-2023 вже пройшов. Які 10 учасників прорвалися у фінал – читайте у статті. Другий півфінал відбудеться вже сьогодні, 11 травня, о 22:00. Водночас фінал, у якому Україну представлятиме гурт TVORCHI, пройде 13 травня.