Уже сегодня, 13 мая, Европа узнает имя победителя "Евровидения-2023". Грандиозный финал уже стартовал, а открыли его прошлогодние победители – украинская группа Kalush Orchestra, пишет 24 Канал.

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Kalush Orchestra открыли финал Евровидения

Музыканты выступили с яркой и драматической постановкой "Голоса нового поколения". Она была аутентичной и современной одновременно.

Ребята начали выступление в Киеве – в вагоне метро. Они спели песню, с которой победили в прошлом году – Stefania. После коллектив словно перенесся на сцену в Ливерпуле. Выступление сопровождалось игрой на барабанах и световыми эффектами в виде вышиванки.

После "Стефании" музыканты исполнили свою англоязычную песню Changes. Для выступления Kalush Orchestra выбрали черно-белые наряды с аутентичными узорами.

Kalush Orchestra открыли финал Евровидения: видео

Заметим, на прошлой неделе Kalush Orchestra открыли еще и городок Евровидения. Хедлайнеры спели свою англоязычную песню Changes и победную Stefania. Музыканты отметили, что Британия встретила их приветливо, а люди повсюду поддерживают Украину.

Свирельщик и вокалист группы Тимофей Музычук ранее выражал уверенность в том, что Украина все-таки примет песенный конкурс "Евровидение". Это произойдет после победы в войне с Россией.

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В финале Евровидения-2023 во время Парада флагов (выхода всех участников на сцену) выступили и другие украинские артисты. Они исполняли песни, с которыми представляли Украину на песенном конкурсе в прошлые годы. Так сегодня сцену покоряла украинская группа Go_A с песней SHUM, Тина Кароль с песней Show Me Your Love, Верка Сердючка из Lasha Tumbai. Не обошлось и без победительницы Евровидения в 2016 году Джамалы, тоже увлекшей зрителей коротким, но удачным выступлением.