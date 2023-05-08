Kalush Orchestra відкрили містечко Євробачення-2023

Українські артисти заспівали свою нову англомовну пісню Changes, передає 24 Канал. Проте не минулося і без "Стефанії", з якою гурт Kalush Orchestra переміг минулого року.

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Учасник гурту Тимофій Музичук розповів, що на відкритті гурт виконав кілька треків.

Люди були задоволені, гарно приймали, всі радісні, щасливі і підтримують Україну… Велика Британія серйозно поставилася до того, що конкурс мав відбутися в Україні, тому вона намагалася відтворити багато українського колориту і запросила багато українських артистів,

– заявив він.

За його словами, потрібно продовжувати говорити про війну в Україні, а також наголошувати, що Україна потребує допомоги, щоб пришвидшити нашу спільну перемогу.

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Ефектний парад синьо-жовтих субмарин

Відкриття містечка EuroFestival у Ліверпулі почався з параду синьо-жовтих субмарин. Під час параду сотні танцюристів, одягнених у яскраві костюми, пройшли містом на величезних платформах.

Одним з об'єктів був гігантський синьо-жовтий підводний човен, всередині якого знаходилися танцюристи, а з динаміків лунала музика. Над містом проплив також гігантський червоний восьминіг. Люди прийшли на парад в костюмах "підводного світу", щоб спостерігати за дійством.

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До слова, напередодні Євробачення-2023 в британському Ліверпулі пройде двотижневий культурний фестиваль EuroFestival. Там буде 24 проєкти, 19 з яких були створені у співпраці з українськими митцями, тож все нагадуватиме про Україну. Чим вразить програма фестивалю – читайте у статті.

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