Організатори Євробачення-2023 показали розкішні фото сцени: як вона виглядає

До міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2023 залишилось кілька місяців. Організатори вже показали, як оформили величезну сцену – дивіться нижче перші фото.

Організація міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023 цього року лягла на плечі українського та британського комітету. Оформленням розкішної сцени займався дизайнер і художник-постановник Хуліо Хімеде, який раніше працював з Греммі та MTV EMA.

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Євробачення-2023: як виглядає сцена

Хуліо Хімеде розповів, що сцена займає площу розміром 450 квадратних метрів, на якій розташовані монітори. У підлогу вбудовано близько 700 відеоплиток та понад 1500 світлодіодних світильників. На перших фото, що з'явилися в мережі, сцена підсвічується синім кольором, що нагадало користувачам мережі космічний стиль.

Сцена Євробачення / Фото з сайту конкурсу

Постановник пояснив, що концепцією цьогорічного дизайну сцени є "об'єднання, святкування та спільнота". Він намагався передати схожість Великої Британії та України.

Архітектура черпає натхнення з широких обіймів, розкритих для України, виконавців та гостей з усього світу. Я зосередився на культурних аспектах та подібності між Україною, Великою Британією та, зокрема, Ліверпулем. Від музики, танцю та мистецтва до архітектури та поезії,

– розповів Хуліо Хімеде.



Сцена Євробачення / Фото з сайту конкурсу

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