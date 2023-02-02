Организация международного песенного конкурса Евровидения-2023 в этом году легла на плечи украинского и британского комитета. Оформлением роскошной сцены занимался дизайнер и художник-постановщик Хулио Химеде, ранее работавший с Грэмми и MTV EMA.

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Евровидение-2023: как выглядит сцена

Хулио Химеде рассказал, что сцена занимает площадь размером 450 квадратных метров, на которой расположены мониторы. В пол встроено около 700 видеоплиток и более 1 500 светодиодных светильников. На появившихся в сети первых фото сцена подсвечивается синим цветом, что напомнило пользователям сети космический стиль.

Сцена Евровидения / Фото с сайта конкурса

Постановщик пояснил, что концепцией этого дизайна сцены является "объединение, празднование и сообщество". Он пытался передать сходство Великобритании и Украины.

Архитектура черпает вдохновение в широких объятиях, раскрытых для Украины, исполнителей и гостей со всего мира. Я сосредоточился на культурных аспектах и сходстве между Украиной, Великобританией и, в частности, Ливерпулем. От музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии,

– рассказал Хулио Химеде.



Сцена Евровидения / Фото с сайта конкурса

Что известно о Евровидении-2023