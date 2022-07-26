Проведення Євробачення-2023 у Великій Британії іноземним журналістам прокоментував лідер Kalush Orchestra Олег Псюк. Він вдячний британцям, що ті солідарні з Україною і готові влаштувати грандіозне шоу від нашого імені.

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Kalush Orchestra подякував Великій Британії за Євробачення-2023

Звичайно, нам дуже сумно, що пісенний конкурс Євробачення наступного року не відбудеться в Україні. Але ми вдячні Великій Британії за солідарність і згоду провести захід на підтримку нашої країни. Ми сподіваємося, що Євробачення-2023 матиме український колорит і прославлятиме нашу прекрасну, унікальну культуру,

– висловився лідер Kalush Orchestra.

Він вірить, що наступного року Україна знову переможе на Євробаченні й привезе пісенний конкурс під своє мирне небо.

"Ми, своєю чергою, докладемо всіх зусиль, щоб допомогти Україні знову перемогти наступного року, щоб Євробачення-2024 могло відбутися в мирній країні", – каже Олег Псюк.

Як гурт Kalush Orchestra відреагував спочатку