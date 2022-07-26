Проведення Євробачення-2023 у Великій Британії іноземним журналістам прокоментував лідер Kalush Orchestra Олег Псюк. Він вдячний британцям, що ті солідарні з Україною і готові влаштувати грандіозне шоу від нашого імені.
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Kalush Orchestra подякував Великій Британії за Євробачення-2023
Звичайно, нам дуже сумно, що пісенний конкурс Євробачення наступного року не відбудеться в Україні. Але ми вдячні Великій Британії за солідарність і згоду провести захід на підтримку нашої країни. Ми сподіваємося, що Євробачення-2023 матиме український колорит і прославлятиме нашу прекрасну, унікальну культуру,
– висловився лідер Kalush Orchestra.
Він вірить, що наступного року Україна знову переможе на Євробаченні й привезе пісенний конкурс під своє мирне небо.
"Ми, своєю чергою, докладемо всіх зусиль, щоб допомогти Україні знову перемогти наступного року, щоб Євробачення-2024 могло відбутися в мирній країні", – каже Олег Псюк.
Як гурт Kalush Orchestra відреагував спочатку
- У день, коли Європейська мовна спілка відмовилася проводити Євробачення-2023 в Україні, директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий у коментарі 24 каналу заявив: "Моя позиція – проводити Євробачення в Україні! Ми вигравали не заради кубка, а заради миру для проведення. Краще, аби 40 країн-учасниць допомогли встановити мир в Україні, а не шукали легких шляхів перенести конкурс".
- Сам же Олег Псюк обіцяв, що робитиме все, аби повернути пісенний конкурс в Україну. "Наша команда дуже розчарована рішенням EBU. Маємо велику надію, що це можливо якось змінити. Ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні, наші ЗСУ зроблять усе можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU й усіх, хто приймає рішення, дати нам трошки часу. Ми вам докажемо, що все буде так, як має бути".