Остаточне рішення щодо проведення Євробачення-2023 від імені України було прийняте після кількох раундів консультацій з Європейською мовною спілкою, каже Ткаченко. Вони розпочали ці консультації після українського протесту, коли рішення провести конкурс у Британії було прийнято без попереднього обговорення.
До слова Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, але від імені України
"Була пророблена велика робота щодо можливості проведення Україною Євробачення в одній із сусідніх країн через безпековий фактор. Але, на жаль, з технічних та фінансових вимог від EBU це було неможливо. Були консультацій і з британським урядом, і з ВВС. Згідно з результатами, ми отримали запевнення як від ВВС, так і від EBU, що вони проведуть Євробачення- 2022 "On behalf of Ukraine" із надзвичайно високою інтеграцією українських контекстів та ведучих", – заявив Ткаченко.
Відповідно, усе буде зроблено так, що в Британії ми побачимо і вітчизняні краєвиди, і українські наративи. І, я думаю, що досвід ВВС дозволить представити Україну на найвищому рівні,
– підсумував глава Мінкульту.
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Баталії Ткаченка з Європейською мовною спілкою
- Після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на Євробаченні в Україні розпочали дискусії стосовно того, чи може конкурс у 2023 пройти в країні-переможниці.
- На початку червня міністр Ткаченко повідомив, що отримав опитувальник з питань організації конкурсу. Згодом представник Кабміну оголосив, що підготовка почалась – було створено Організаційний комітет та затверджено його склад. Згодом стало відомо, що в Україні вже розглядають різні локації для проведення конкурсу.
- Але всього за кілька днів у ЗМІ з'явилась новина, що конкурс проведуть у Великій Британії (сталось це всередині червня). Таке рішення ЄМС ухвалила без згоди України. Міністр культури та інформаційної політики заявив, що Україні не дали можливість повпливати на це рішення, тому Ткаченко був не згодний з характером прийняття такого рішення – коли їх поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів.
- Ткаченко заявив, що продовжив переговори зі спілкою, аби провести конкурс в Україні. Українські зірки включно з Kalush Orchestra підписали спільну заяву, де вимагали не робити поспішних висновків. Проте ситуація все ж не змінилась.