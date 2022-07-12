Ізраїль найпершим провів внутрішній відбір і представив свою конкурсантку на Євробачення-2023. Noa Kirel обрали з-поміж 78 виконавців.

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Noa Kirel поїде на Євробачення-2023 від Ізраїлю

Схоже, ми повертаємося в сезон! Велика ізраїльська поп-зірка Noa Kirel стала першою підтвердженою виконавицею на Євробаченні-2023,

– оголосили в інстаграмі конкурсу.

Однак наразі невідомо, з якою піснею Noa Kirel підкорюватиме престижний музичний конкурс, адже за правилами Євробачення її реліз має відбутися не раніше 1 вересня 2022 року.

Noa Kirel – представниця Ізраїлю на Євробаченні-2023 / Фото з інстаграму Євробачення

Що відомо про Noa Kirel

Noa Kirel – одна з найвідоміших ізраїльських співачок. Їй усього 21 рік, а в шоу-бізнесі вона з 14.

За ці сім років дівчина випустила 41 сингл у жанрі хіп-хоп та електро-поп. 12 її треків потрапили до двох найкращих ізраїльських чартів і набрали понад понад пів мільйона переглядів на ютубі.

Ноа зіграла головну роль у телесеріалі Kfula, була суддею шоу "Ізраїль має талант" і навіть озвучила івритом Діджей Цукі з анімаційного фільму "Тролі".

Шалену популярність Noa Kirel в Ізраїлі підтверджує й її аудиторія в інстаграмі – 1,2 мільйона фоловерів.

Нагадаємо, що країна проведення Євробачення-2023 досі невідома. EBU відмовила Україні з міркувань безпеки й передала можливість проведення Великій Британії. Однак британці просять оргкомітет дати нам шанс.