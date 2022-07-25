"Були консультації з урядом та BBC": що каже про Євробачення у Британії Ткаченко

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко відреагував на проведення конкурсу Євробачення у Великій Британії у 2023 році. За його словами, впродовж останніх тижнів він з командою вів переговори з урядом країни та BBC, аби запевнитись, що подія матиме український слід.

Остаточне рішення щодо проведення Євробачення-2023 від імені України було прийняте після кількох раундів консультацій з Європейською мовною спілкою, каже Ткаченко. Вони розпочали ці консультації після українського протесту, коли рішення провести конкурс у Британії було прийнято без попереднього обговорення.

До слова Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії, але від імені України

"Була пророблена велика робота щодо можливості проведення Україною Євробачення в одній із сусідніх країн через безпековий фактор. Але, на жаль, з технічних та фінансових вимог від EBU це було неможливо. Були консультацій і з британським урядом, і з ВВС. Згідно з результатами, ми отримали запевнення як від ВВС, так і від EBU, що вони проведуть Євробачення- 2022 "On behalf of Ukraine" із надзвичайно високою інтеграцією українських контекстів та ведучих", – заявив Ткаченко.

Відповідно, усе буде зроблено так, що в Британії ми побачимо і вітчизняні краєвиди, і українські наративи. І, я думаю, що досвід ВВС дозволить представити Україну на найвищому рівні,

– підсумував глава Мінкульту.

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Баталії Ткаченка з Європейською мовною спілкою