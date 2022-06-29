Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону розповів про Євробачення-2023, повідомляє 24 канал. Можливо, що в України все ще є шанси провести конкурс.
До слова Kalush Orchestra записує спільний трек з представником Великої Британії на Євробаченні-2022
Олександр Ткаченко про Євробачення-2023
Міністр культури розповів, що всі інші колеги підтримують позицію про те, що Євробачення має пройти в Україні.
Ми продовжуємо діалог з Європейською мовною спілкою. Як тільки будуть новини, ми повернемося до цього. Ми складати руки просто не збираємось. Питання точиться навколо безпеки. Головна претензія – гарантії безпеки,
– повідомив Олександр Ткаченко.
Міністр не відповів, як Україна може забезпечити Європейській мовній спілці гарантії безпеки. Однак він підкреслив, що Оргкомітет продовжить перемовини з ЄМС.
"Головне, що ми маємо продовжити перемовини. У нас є, повірте, і план А, і Б, І С, і Д. Для того, щоб можна було досягти якогось результату потрібно говорити. На сьогодні так складається ситуація, що Європейська мовна спілка тепер захотіла продовжити розмову, що ми зробимо наприкінці цього тижня – на початку наступного".
Євробачення-2023: головне
- Після перемоги українського гурту музичний конкурс мав пройти в Україні. Був створений Організаційний комітет щодо проведення, а Суспільне пропонувало провести Євробачення-2023 у трьох різних регіонах України – у Києві, Львові, на Закарпатті – на кордоні з Угорщиною і Словаччиною.
- Втім, Європейська мовна спілка прийняла рішення не проводити Євробачення в Україні. Натомість таку можливість мали надати Великій Британії: організатори начебто почали перемовини з BBC.
- Після обурень українців, поляків та інших фанів конкурсу, ЄМС представили ще одну заяву. Вони ще раз підкреслили, що "з жалем" не дадуть Україні проводити конкурс.