Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону розповів про Євробачення-2023, повідомляє 24 канал. Можливо, що в України все ще є шанси провести конкурс.

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Олександр Ткаченко про Євробачення-2023

Міністр культури розповів, що всі інші колеги підтримують позицію про те, що Євробачення має пройти в Україні.

Ми продовжуємо діалог з Європейською мовною спілкою. Як тільки будуть новини, ми повернемося до цього. Ми складати руки просто не збираємось. Питання точиться навколо безпеки. Головна претензія – гарантії безпеки,

– повідомив Олександр Ткаченко.

Міністр не відповів, як Україна може забезпечити Європейській мовній спілці гарантії безпеки. Однак він підкреслив, що Оргкомітет продовжить перемовини з ЄМС.

"Головне, що ми маємо продовжити перемовини. У нас є, повірте, і план А, і Б, І С, і Д. Для того, щоб можна було досягти якогось результату потрібно говорити. На сьогодні так складається ситуація, що Європейська мовна спілка тепер захотіла продовжити розмову, що ми зробимо наприкінці цього тижня – на початку наступного".

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