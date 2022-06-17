Європейська мовна спілка прийняла рішення не проводити Євробачення-2023 в Україні. Міністерство культури не погодився із заявою.
Важливо Євробачення-2023 не проведуть в Україні: ймовірно, у Великій Британії
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Олександр Ткаченко відреагував на заяву ЄМС про проведення Євробачення не в Україні. Мінкульт не згоден з рішенням спілки.
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Європейська мовна спілка прийняла рішення не проводити Євробачення-2023 в Україні. Міністерство культури не погодився із заявою.
Важливо Євробачення-2023 не проведуть в Україні: ймовірно, у Великій Британії
Новина доповнюється...