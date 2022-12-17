Як проголосувати за фаворита Нацвідбору Євробачення: інструкція в деталях
Україна активно готується до фіналу Національного відбору, на якому обиратиме представника на Євробачення-2023. Розповідаємо у матеріалі, як можна проголосувати за свого фаворита.
17 грудня відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2023. У ньому виступить 10 талановитих музикантів, які боротимуться за право представити Україну в Ліверпулі, повідомляє 24 канал.
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Традиційно, переможця Національного відбору оберуть: журі – цього року це лідер гурту "Антитіла" та парамедик Тарас Тополя, переможниця Євробачення-2016 Джамала та лідерка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна, і глядачі. Бали від суддів та глядачів враховуватимуться у відношенні 50 на 50.
Як проголосувати за фаворита
У день фіналу кожен українець може долучитися до того, щоб обрати представника. Для цього потрібно проголосувати за фаворита.
Голосування в Дії
Цього року українці вперше матимуть можливість проголосувати за свого фаворита в мобільному додатку Дія, де також можна дивитися фінал Нацвідбору онлайн. Раніше необхідно було телефонувати або надсилати смс, але зараз все можна зробити онлайн.
Для голосування в Дії треба зробити наступні кроки (якщо у вас є завантажений та оновлений додаток):
- Зайдіть у Дію та авторизуйтесь за потребою;
- натисніть Послуги,
- після цього натиснути Опитування,
- виберіть одного з 10 фаворитів.
Таким чином ваш голос зарахується.
Як проголосувати в Дії / Скриншот з додатка
Важливі деталі: проголосувати в Дії може лише глядач, якому виповнилося 14 років. Віддати голос за одного учасника можна лише один раз. Змінити голос чи проголосувати за обох не можна. Результати голосування будуть відображатися в додатку.
Коли голосувати
Право проголосувати за фіналіста чи в Дії триватиме під час прямого ефіру фіналу, який почнеться о 17:00. Початок голосування відбудеться після виступу останнього фіналіста, щоб можна було справедливо оцінити кожного учасника. Про це оголосять ведучі Національного відбору, а також на екрані під час прямого ефіру буде текстове повідомлення.