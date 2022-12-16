За право представити Україну на престижному пісенному конкурсі Євробачення-2023, що пройде у Ліверпулі, Велика Британія, боротимуться 10 артистів та музичних гуртів. Транслюватимуть прямий ефір на всіх платформах Суспільного о 17:00. Пряма трансляція буде також буде доступною на сайті Showbiz 24, повідомляє 24 канал.

Важливо Все, що відомо про Нацвідбір-2023: учасники, судді, де дивитись і як голосувати в оновленому шоу

Також трансляцію можна буде побачити:

на фейсбук-сторінці "Суспільне Євробачення" та UA: Перший;

на ютуб-каналі "Суспільне Євробачення";

на сайті eurovision.ua;

у мобільному застосунку suspilne.tv.

За дайджестом виступів ви також зможете слідкувати на офіційному телеграм-каналі та в інстаграмі Суспільного.

Нацвідбір Євробачення-2023: головне, що варто знати

Як і попереднього відбору, голосування за переможця відбудеться лише в один етап – у фіналі конкурсу. Тобто не буде першого і другого півфіналу, лише фінальне змагання. Також варто зауважити, що вперше в історії Євробачення відбір пройде в укритті – як і всі інші концерти у Києві, які проводились у 2023 році.

Російсько-українська війна внесла чималі корективи у проведення Нацвідбору, тому задля безпеки гостей, учасників та команди конкурсу його проведуть у сховищі. Де саме – організатори інформацію не розголошують. Втім, це не єдині зміни, які трапились у 2023 році. Нещодавно українці мали змогу проголосувати за суддів конкурсу у додатку Дія. Згідно з голосуванням, у складі журі будуть Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Представники відбору вже оголосили, що проголосувати за свого улюбленого артиста також можна буде у застосунку Дія. Цьогоріч глядачі не зможуть надіслати СМС за улюбленого фаворита, адже діятиме лише одна система голосування онлайн у Дії.

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Відомо, що виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору займатиметься ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", яке належить сім'ї Віктора Пінчука, а директором вказаний чоловік Ольги Фреймут Володимир Локотко.