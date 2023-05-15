Про це в інстаграм-сторіс розповів продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний. Його запитали, з ким з учасників в України були гарні стосунки, а він показав відео з-за лаштунків Євробачення-2023, зняте вже після перемоги Лорін.

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Петро Заставний зізнався, що на Євробаченні "більшість учасників дуже дружні й раді знайомствам". Про це свідчить навіть те, як TVORCHI, Аліка з Естонії, хлопці зі Словенії та інші підтримували фіна Käärijä, який поступився перемогою Лорін зі Швеції.

Вони зібралися для спільного фото, а Джеффрі Кенні вигукнув: "Це номер один". Далі всі гуртом заспівали його конкурсну композицію Cha Cha Cha, яка буквально "розірвала" Ліверпуль. Käärijä розчулився, закрив обличчя руками і, схоже, мало не розплакався.

Важливо, що за результатами голосування епатажний Käärijä та його Cha Cha Cha посіло друге місце. Національні журі дали йому лише 150 балів, тож до оголошення голосів глядачів він був аж на четвертій позиції. Однак єврофанам фін полюбився, вони присудили йому 356 балів. Тоді як переможниці Лорін – тільки 243, її "витягли" бали від журі.

Ба більше, Петро Заставний стверджує, що коли Kalush Orchestra вручав Швеції кубок, "весь зал співав Ча ча ча".