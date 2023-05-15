Об этом в инстаграм-сторис рассказал продюсер группы TVORCHI Петр Заставный. Его спросили, с кем из участников у Украины были хорошие отношения, а он показал видео из-за кулис Евровидения-2023, снятое уже после победы Лорин.

Читайте также Ноль от жюри: украинцы заметили, как Польша "отомстила" на Евровидении-2023

Как TVORCHI довели до слез представителя Финляндии на Евровидении-2023

Петр Заставный признался, что на Евровидении "большинство участников очень дружны и рады знакомствам". Об этом свидетельствует даже то, как TVORCHI, Алика из Эстонии, ребята из Словении и другие поддерживали финна Käärijä, который уступил победу Лорин из Швеции.

Они собрались для совместного фото, а Джеффри Кенни воскликнул: "Это номер один". Далее все вместе спели его конкурсную композицию Cha Cha Cha, которая буквально "разорвала" Ливерпуль. Käärijä умилился, закрыл лицо руками и, похоже, чуть не расплакался.

Важно, что за результатами голосования эпатажный Käärijä и его Cha Cha Cha Cha заняло второе место. Национальное жюри дали ему всего 150 баллов, поэтому до объявления голосов зрителей он был на четвертой позиции. Однако еврофанам финн полюбился, они присудили ему 356 баллов. В то время как победительнице Лорин – только 243, ее "вытащили" баллы от жюри.

Более того, Петр Заставный утверждает, что когда Kalush Orchestra вручал Швеции кубок, "весь зал пел Ча ча ча".