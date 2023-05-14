За кришталевий мікрофон у фіналі Євробачення-2023 боролися 26 конкурсантів. Серед них гурт з України TVORCHI з англомовною піснею Heart of steel. Хлопці посіли 6 місце, а переможницею стало Лорін зі Швеції з треком про кохання Tattoo. Як у фіналі пісенного конкурсу голосували глядачі та національні журі, дізнавайтеся далі в публікації 24 Каналу.
Актуально У першому півфіналі Євробачення-2023 букмекери оновили прогнози: яке місцепророкують Україні
Євробачення-2023 фінал: результати голосування
- Швеція: Loreen – Tattoo – 583 бали
- Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha – 526 балів
- Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn – 362 бали
- Італія: Marco Mengoni – Due vite – 350 балів
- Норвегія: Alessandra – Queen of Kings – 268 балів
- Україна: TVORCHI – Heart Of Steel – 243 бали
- Бельгія: Gustaph – Because Of You – 182 бали
- Естонія: Alika – Bridges – 168 балів
- Австралія: Voyager – Promise – 151 бал
- Чехія: Vesna – My Sister's Crown – 129 балів
- Литва: Monika Linkyte – Stay – 127 балів
- Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart – 126 балів
- Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ! – 123 балів
- Вірменія: Brunette – Future Lover – 122 бали
- Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? – 120 балів
- Франція: La Zarra – Évidemment – 104 бали
- Іспанія: Blanca Paloma – Eaea – 100 балів
- Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna – 96 балів
- Польща: Blanka – Solo – 93 бали
- Швейцарія: Remo Forrer – Watergun – 92 бали
- Словенія: Joker Out – Carpe Diem – 78 балів
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje – 76 балів
- Португалія: Mimicat – Ai Coraçao – 59 балів
- Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava – 30 балів
- Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song – 24 бали
- Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter – 18 балів
Загальні результати голосування країн у фіналі Євробачення-2023 / Скриншот з відео
Результати голосування країн у фіналі Євробачення-2023 / Скриншот з відео
Євробачення-2023: результати голосування у другому півфіналі
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Естонія: Alika – Bridges
- Бельгія: Gustaph – Because Of You
- Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Польща: Blanka – Solo
- Австралія: Voyager – Promise
- Вірменія: Brunette – Future Lover
- Словенія: Joker Out – Carpe Diem
Країни, які пройшли у фінал з другого півфіналу / Скриншот з відео
Євробачення-2023: результати голосування у першому півфіналі
- Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
- Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna
- Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
- Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha
- Чехія: Vesna – My Sister's Crown
- Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
- Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
- Швеція: Loreen – Tattoo
- Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
Країни, які пройшли у фінал з першого півфіналу / Скриншот з відео
Зауважимо, що у фіналі Євробачення-2023 пройшли 26 країн – по 10 з кожного півфіналу, Україна як переможець 2022 року та країни "Великої п'ятірки", які є засновницями конкурсу й роблять найбільший фінансовий внесок у його розвиток:
- Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song;
- Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;
- Італія: Marco Mengoni – Due Vite;
- Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
- Франція: La Zarra – Évidemment.
Цікаво, що з фінансових причин від участі в Євробаченні відмовилися Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія. Тоді як Росія у "чорному списку" Європейської мовної спілки після того, як 24 лютого 2022 року вторглася в Україну з війною.