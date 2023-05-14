За кришталевий мікрофон у фіналі Євробачення-2023 боролися 26 конкурсантів. Серед них гурт з України TVORCHI з англомовною піснею Heart of steel. Хлопці посіли 6 місце, а переможницею стало Лорін зі Швеції з треком про кохання Tattoo. Як у фіналі пісенного конкурсу голосували глядачі та національні журі, дізнавайтеся далі в публікації 24 Каналу.

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Євробачення-2023 фінал: результати голосування

  1. Швеція: Loreen – Tattoo – 583 бали
  2. Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha – 526 балів
  3. Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn – 362 бали
  4. Італія: Marco Mengoni – Due vite – 350 балів
  5. Норвегія: Alessandra – Queen of Kings – 268 балів
  6. Україна: TVORCHI – Heart Of Steel – 243 бали
  7. Бельгія: Gustaph – Because Of You – 182 бали
  8. Естонія: Alika – Bridges – 168 балів
  9. Австралія: Voyager – Promise – 151 бал
  10. Чехія: Vesna – My Sister's Crown – 129 балів
  11. Литва: Monika Linkyte – Stay – 127 балів
  12. Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart – 126 балів
  13. Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ! – 123 балів
  14. Вірменія: Brunette – Future Lover – 122 бали
  15. Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? – 120 балів
  16. Франція: La Zarra – Évidemment – 104 бали
  17. Іспанія: Blanca Paloma – Eaea – 100 балів
  18. Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna – 96 балів
  19. Польща: Blanka – Solo – 93 бали
  20. Швейцарія: Remo Forrer – Watergun – 92 бали
  21. Словенія: Joker Out – Carpe Diem – 78 балів
  22. Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje – 76 балів
  23. Португалія: Mimicat – Ai Coraçao – 59 балів
  24. Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava – 30 балів
  25. Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song – 24 бали
  26. Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter – 18 балів

Загальні результати голосування країн у фіналі Євробачення-2023 / Скриншот з відео

Результати голосування країн у фіналі Євробачення-2023 / Скриншот з відео

Євробачення-2023: результати голосування у другому півфіналі

  1. Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  2. Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  3. Естонія: Alika – Bridges
  4. Бельгія: Gustaph – Because Of You
  5. Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  6. Литва: Monika Linkyte – Stay
  7. Польща: Blanka – Solo
  8. Австралія: Voyager – Promise
  9. Вірменія: Brunette – Future Lover
  10. Словенія: Joker Out – Carpe Diem


    Країни, які пройшли у фінал з другого півфіналу / Скриншот з відео

    Євробачення-2023: результати голосування у першому півфіналі

    • Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
    • Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna
    • Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
    • Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha
    • Чехія: Vesna – My Sister's Crown
    • Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
    • Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
    • Швеція: Loreen – Tattoo
    • Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
    • Норвегія: Alessandra – Queen of Kings

    Країни, які пройшли у фінал з першого півфіналу / Скриншот з відео

    Зауважимо, що у фіналі Євробачення-2023 пройшли 26 країн – по 10 з кожного півфіналу, Україна як переможець 2022 року та країни "Великої п'ятірки", які є засновницями конкурсу й роблять найбільший фінансовий внесок у його розвиток:

    • Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song;
    • Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;
    • Італія: Marco Mengoni – Due Vite;
    • Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
    • Франція: La Zarra – Évidemment.

    Цікаво, що з фінансових причин від участі в Євробаченні відмовилися Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія. Тоді як Росія у "чорному списку" Європейської мовної спілки після того, як 24 лютого 2022 року вторглася в Україну з війною.