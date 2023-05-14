За кришталевий мікрофон у фіналі Євробачення-2023 боролися 26 конкурсантів. Серед них гурт з України TVORCHI з англомовною піснею Heart of steel. Хлопці посіли 6 місце, а переможницею стало Лорін зі Швеції з треком про кохання Tattoo. Як у фіналі пісенного конкурсу голосували глядачі та національні журі, дізнавайтеся далі в публікації 24 Каналу.

Актуально У першому півфіналі Євробачення-2023 букмекери оновили прогнози: яке місцепророкують Україні

Євробачення-2023 фінал: результати голосування

Швеція: Loreen – Tattoo – 583 бали Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha – 526 балів Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn – 362 бали Італія: Marco Mengoni – Due vite – 350 балів Норвегія: Alessandra – Queen of Kings – 268 балів Україна: TVORCHI – Heart Of Steel – 243 бали Бельгія: Gustaph – Because Of You – 182 бали Естонія: Alika – Bridges – 168 балів Австралія: Voyager – Promise – 151 бал Чехія: Vesna – My Sister's Crown – 129 балів Литва: Monika Linkyte – Stay – 127 балів Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart – 126 балів Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ! – 123 балів Вірменія: Brunette – Future Lover – 122 бали Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? – 120 балів Франція: La Zarra – Évidemment – 104 бали Іспанія: Blanca Paloma – Eaea – 100 балів Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna – 96 балів Польща: Blanka – Solo – 93 бали Швейцарія: Remo Forrer – Watergun – 92 бали Словенія: Joker Out – Carpe Diem – 78 балів Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje – 76 балів Португалія: Mimicat – Ai Coraçao – 59 балів Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava – 30 балів Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song – 24 бали Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter – 18 балів

Загальні результати голосування країн у фіналі Євробачення-2023 / Скриншот з відео

Результати голосування країн у фіналі Євробачення-2023 / Скриншот з відео

Євробачення-2023: результати голосування у другому півфіналі

Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Естонія: Alika – Bridges Бельгія: Gustaph – Because Of You Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Литва: Monika Linkyte – Stay Польща: Blanka – Solo Австралія: Voyager – Promise Вірменія: Brunette – Future Lover Словенія: Joker Out – Carpe Diem



Країни, які пройшли у фінал з другого півфіналу / Скриншот з відео

Євробачення-2023: результати голосування у першому півфіналі

Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna

Pasha Parfeni – Soarele si Luna Швейцарія: Remo Forrer – Watergun

Remo Forrer – Watergun Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha

Käärijä – Cha Cha Cha Чехія: Vesna – My Sister's Crown

Vesna – My Sister's Crown Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Португалія: Mimicat – Ai Coraçao

Mimicat – Ai Coraçao Швеція: Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Норвегія: Alessandra – Queen of Kings

Країни, які пройшли у фінал з першого півфіналу / Скриншот з відео

Зауважимо, що у фіналі Євробачення-2023 пройшли 26 країн – по 10 з кожного півфіналу, Україна як переможець 2022 року та країни "Великої п'ятірки", які є засновницями конкурсу й роблять найбільший фінансовий внесок у його розвиток:

Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song;

Mae Muller – I Wrote A Song; Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;

Blanca Paloma – Eaea; Італія: Marco Mengoni – Due Vite;

Marco Mengoni – Due Vite; Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;

Lord Of The Lost – Blood & Glitter; Франція: La Zarra – Évidemment.

Цікаво, що з фінансових причин від участі в Євробаченні відмовилися Болгарія, Чорногорія та Північна Македонія. Тоді як Росія у "чорному списку" Європейської мовної спілки після того, як 24 лютого 2022 року вторглася в Україну з війною.