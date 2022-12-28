Тепер офіційно: TVORCHI підписали контракт з Суспільним і поїдуть на Євробачення від України

Майже два тижні тому, 17 грудня, TVORCHI перемогли на Нацвідборі 2023. 28 грудня гурт підписав договір зі Суспільним і відтепер вважається офіційними представниками України на Євробаченні у Великій Британії.

Суспільне повідомило, що гурт TVORCHI, який переміг на Нацвідборі Євробачення 2023 за результатами голосування глядачів, погодився зі всіма положеннями контракту та вирушить у Ліверпуль у травні 2023 року.

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TVORCHI – офіційний представник України на Євробаченні-2023

Соліст Джеффрі Кенні та саундпродюсер Андрій Гуцуляк показалися з головою української делегації на Євробачення Оксаною Скибінською та підтвердили свою участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Офіційно: гурт TVORCHI представить Україну на Євробаченні-2023. Суспільне Мовлення підписало договір з переможцем Національного відбору Євробачення-2023 гуртом TVORCHI на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2023, фінал якого відбудеться 13 травня у Великій Британії,

– йдеться в повідомленні.

Гурт TVORCHI з Оксаною Скибінською / Фото Суспільного, Анастасія Мантач

Нагадаємо, на Євробачення-2023 гурт TVORCHI поїде з піснею про сталеве серце – Heart Of Steel.

У фіналі Нацвідбору вони перемогли завдяки глядачам. Якщо судді віддали їм 9 балів з 10 можливих, то глядачі вивели на першу сходинку. Свої голоси в Дії за TVORCHI віддали понад 54 тисячі українців. Загалом за учасників проголосували понад 166 тисяч осіб.

Україна, як переможниця Євробачення-2021, автоматично проходить у фінал пісенного конкурсу разом з п'ятьма країнами-засновницями – Великою Британією, Німеччиною, Францією, Іспанією та Італією. Так, TVORCHI оминають півфінали та з'являться на сцені в Ліверпулі аж 13 травня.