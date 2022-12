На Євробачення-2023 від України їде гурт TVORCHI! За результатами голосування журі та глядачів у застосунку Дія, гурт отримав найбільшу кількість балів. Окрім переможця, у шоу взяли участь такі виконавці: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE.

Читайте також Нацвідбір на Євробачення-2023: відеотрансляція фіналу

Пропонуємо поринути в атмосферу шоу ще раз, переглянувши видовищне відео виступу переможця відбору 2023.

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: TVORCHI – Heart Of Steel

До теми TVORCHI – все, що відомо про переможця Нацвідбору 2023

Текст пісні переможця Національного відбору Євробачення

TVORCHI – Heart Of Steel

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I’m playing for the win

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel

(Don’t care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel)

You just like to act a fool

Trynna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Trynna get a reaction

I just hit the action move

You know I can never lose

You like the attention too

This has never been about you

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause no matter how bad, someone’s listening

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel

(Don’t care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel

Don’t care what you say

Or how you feel

Oh I got a heart of steel)