Суспільне повідомило, що гурт TVORCHI, який переміг на Нацвідборі Євробачення 2023 за результатами голосування глядачів, погодився зі всіма положеннями контракту та вирушить у Ліверпуль у травні 2023 року.

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TVORCHI – офіційний представник України на Євробаченні-2023

Соліст Джеффрі Кенні та саундпродюсер Андрій Гуцуляк показалися з головою української делегації на Євробачення Оксаною Скибінською та підтвердили свою участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Офіційно: гурт TVORCHI представить Україну на Євробаченні-2023. Суспільне Мовлення підписало договір з переможцем Національного відбору Євробачення-2023 гуртом TVORCHI на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2023, фінал якого відбудеться 13 травня у Великій Британії,

– йдеться в повідомленні.

Гурт TVORCHI з Оксаною Скибінською / Фото Суспільного, Анастасія Мантач

Чому це важливо? Україна не була представлена на Євробаченні-2019 в Ізраїлі, адже переможниця Нацвідбору MARUV відмовилася підписувати контракт зі Суспільним через положення про заборону концертної діяльності в Росії. У неї якраз були заплановані сольники в Москві та Санкт-Петербурзі.