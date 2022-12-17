Вперше в історії відбір на Євробачення провели в укритті. Попри всі труднощі організаторам вдалося зібрати фіналістів у максимально безпечному, наскільки це можливо, місці та подарувати українцям кілька годин музичної насолоди, інформує 24 канал.

До теми Нацвідбір на Євробачення-2023: відеотрансляція фіналу

TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023

Цього року Суспільне обрало 10 фіналістів, які представили максимально різні пісні, здивували колоритністю та самобутністю. Перемогу вдалося здобути TVORCHI з піснею Heart of Steel.

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: TVORCHI – Heart of Steel

Важливо! Перед фіналом букмекери прогнозували перемогу Jerry Heil. Друге місце віддавали бандуристці KRUTЬ, а третє розділили гурт TVORCHI та колоритна гуцулка FIINKA .

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