Суспильне сообщило, что группа TVORCHI, которая победила на Нацотборе Евровидение 2023 по результатам голосования зрителей, согласилась со всеми положениями контракта и отправится в Ливерпуль в мае 2023 года.
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TVORCHI – официальный представитель Украины на Евровидении-2023
Солист Джеффри Кенни и саунд продюсер Андрей Гуцуляк показались с главой украинской делегации на Евровидение Оксаной Скибинской и подтвердили свое участие в международном песенном конкурсе.
Официально: группа TVORCHI представит Украину на Евровидении-2023. Суспильне подписало договор с победителем Национального отбора Евровидения-2023 группой TVORCHI на участие в песенном конкурсе Евровидения-2023, финал которого состоится 13 мая в Великобритании,
– говорится в сообщении.
Группа TVORCHI с Оксаной Скибинской / Фото Суспильного, Анастасия Мантач
- Напомним, на Евровидении-2023 группа TVORCHI поедет с песней о стальном сердце – Heart Of Steel.
- В финале Нацотбора победили благодаря зрителям. Если судьи отдали им 9 баллов из 10 возможных, то зрители вывели на первую ступеньку. Свои голоса в Дии за TVORCHI отдали более 54 тысяч украинцев. Всего за участников проголосовали более 166 тысяч человек.
- Украина, как победительница Евровидения-2021, автоматически проходит в финал песенного конкурса вместе с пятью странами-основательницами – Великобританией, Германией, Францией, Испанией и Италией. Так, TVORCHI обходят полуфиналы и появятся на сцене в Ливерпуле аж 13 мая.