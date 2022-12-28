Суспильне сообщило, что группа TVORCHI, которая победила на Нацотборе Евровидение 2023 по результатам голосования зрителей, согласилась со всеми положениями контракта и отправится в Ливерпуль в мае 2023 года.

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TVORCHI – официальный представитель Украины на Евровидении-2023

Солист Джеффри Кенни и саунд продюсер Андрей Гуцуляк показались с главой украинской делегации на Евровидение Оксаной Скибинской и подтвердили свое участие в международном песенном конкурсе.

Официально: группа TVORCHI представит Украину на Евровидении-2023. Суспильне подписало договор с победителем Национального отбора Евровидения-2023 группой TVORCHI на участие в песенном конкурсе Евровидения-2023, финал которого состоится 13 мая в Великобритании,

– говорится в сообщении.

Группа TVORCHI с Оксаной Скибинской / Фото Суспильного, Анастасия Мантач

Почему это важно? Украина не была представлена на Евровидении-2019 в Израиле, ведь победительница Нацотбора MARUV отказалась подписывать контракт с Суспильным из-за положения о запрете концертной деятельности в России. У нее как раз были запланированы сольники в Москве и Санкт-Петербурге.