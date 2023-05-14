На вихід у шістку найкращих на Євробаченні-2023 TVORCHI відреагували просто у грін-румі на M&S Bank Arena в Ліверпулі. Вони звернулися до шанувальників, які віддали їм аж 189 балів на глядацькому голосуванні у гранд-фіналі. Гурт подякував за підтримку й висловився про єдність.
Не пропустіть Євробачення-2023 та Україна: як глядачі та журі оцінили виступ TVORCHI у фіналі
Реакція TVORCHI на 6 місце на Євробаченні-2023
Дякуємо всім, всім, всім за підтримку. Ми вас любимо. Майте сталеве серце, і в єдності наша сила. Слава Україні. Героям слава,
– вигукнули Андрій і Джеффрі.
Важливо, що за 10 хвилин до виступу TVORCHI дізналися про ракетну атаку Росії на їхнє рідне місто Тернопіль. Однак вийшли на сцену гранд-фіналу в Ліверпулі та феєрично виступили перед мільйонами глядачів з усього світу. Для них зробили динамічну постановку з ефектними візуальними деталями та хореографією. На одязі хлопців були ті самі "сталеві серця", про які співається в Heart of Steel, а на Джеффрі була ще й "сталева" рука як символ міці українців.
Євробачення 2023 фінал – Україна – TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн
- Важливо, що після виступу від Андрія Гуцуляка і Джеффрі Кенні не пролунало ні слова. Натомість у грін-румі під час показу уривків номерів TVORCHI та команда з'явилися з плакатом "Тернопіль". Річ у тому, що тільки но в Ліверпулі розпочався гранд-фінал, в Україні оголосили повітряну тривогу через ракетну атаку Росії. У рідному для музикантів Тернополі було влучання, від якого постраждали люди.
- Табличкою з написом міста TERNOPIL хлопці спробували привернути увагу світу, до моторошних українських реалій: "Це месседж за усі міста України, які обстрілюють щодня. Європо, об'єднайся проти зла заради миру".