На вихід у шістку найкращих на Євробаченні-2023 TVORCHI відреагували просто у грін-румі на M&S Bank Arena в Ліверпулі. Вони звернулися до шанувальників, які віддали їм аж 189 балів на глядацькому голосуванні у гранд-фіналі. Гурт подякував за підтримку й висловився про єдність.

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Реакція TVORCHI на 6 місце на Євробаченні-2023

Дякуємо всім, всім, всім за підтримку. Ми вас любимо. Майте сталеве серце, і в єдності наша сила. Слава Україні. Героям слава,

– вигукнули Андрій і Джеффрі.

Важливо, що за 10 хвилин до виступу TVORCHI дізналися про ракетну атаку Росії на їхнє рідне місто Тернопіль. Однак вийшли на сцену гранд-фіналу в Ліверпулі та феєрично виступили перед мільйонами глядачів з усього світу. Для них зробили динамічну постановку з ефектними візуальними деталями та хореографією. На одязі хлопців були ті самі "сталеві серця", про які співається в Heart of Steel, а на Джеффрі була ще й "сталева" рука як символ міці українців.

Євробачення 2023 фінал – Україна – TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн