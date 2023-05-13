Україна стала переможцем Євробачення минулого року. Згідно з правилами музичного конкурсу, наступні представники проходять одразу до фіналу. Тож сьогодні, 13 травня, TVORCHI вперше запалювали публіку своїм виступом під номером 19.
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TVORCHI виступили у фіналі Євробачення
У фіналі конкурсу український гурт з Тернополя виконав пісню Heart of Steel про сталеве серце. Цей трек натхненний подіями на "Азовсталі" й народився навесні 2022 року.
На сцені Євробачення TVORCHI показали оновлений номер – він став більш динамічним, ніж на Нацвідборі. Це гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей із хореографією.
Костюми Андрія та Джеффрі – продовження їхньої історії з Національного відбору. Іван Фролов створив вбрання темних відтінків з головним акцентом – вишите сталеве серце. Силуети образів нагадують козацьку добу, особливо штани, що нагадують шаровари. Важлива деталь в образі Джеффрі – "сталева" рука як символ міці українців.
Євробачення 2023 фінал – Україна – TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн
Зал бурхливо відреагував на виступ музикантів. Глядачі проводжали український колектив бурхливими оплесками.
Текст пісні Heart of Steel
Sometimes gotta let it go
Sometimes gotta look away
Sometimes you just gotta know
When to stick your middle finger up in the air
I cannot explain
Tell you how I feel
Life is just a game
And I'm playing for the win
Don't be scared to say just what you think
Cause’ no matter how bad, someone's listening
Don't care what you say
Don't care how you feel
Get out of my way
Cos i got a heart of steel
Don’t care what you say…
Or how you feel…
Oh I got a heart of steel
Oooh
You just like to act a fool
Trynna get in my head like
When I turn on my headlights
I can see right through you
Trynna get a reaction
I just hit the action move
Незважаючи на біль
Я продовжую свій бій
Світ палає, а ти дій
Don't be scared to say just what you think
Cause’ no matter how bad, someone's listening
Don't care what you say
Don't care how you feel
Get out of my way
Cos I got a heart of steel
Don't care what you say...
Or how you feel…
Oh I got a heart of steel
Oooh
Don't care what you say…
Or how you feel…
Oh I got a heart of steel