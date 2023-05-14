Співак Паша Парфеній подякував Україні за мир, який є у його рідній країні. Слова учасника конкурсу переклав український коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко.

Дивіться також Зал пищав: учасниця з Ізраїлю підірвала фінал Євробачення-2023 гарячими танцями

Паша Парфеній з Молдови подякував Україні зі сцени Євробачення-2023

(Паша Парфеній – 24 Канал) подякував Україні за мир у Молдові,

– сказав Мірошниченко.

Варто зазначити, що виконавець підтримує Україну з 2014 року, оскільки тут має родичів та близьких друзів, зокрема бабуся Парфенія – з Вінниці. "Друзі, ви чудово справляєтеся. Моя бабуся з Вінниці. Багато моїх рідних, друзі зараз в Україні. Вони борються. У них багато проблем. Молдова – маленька країна, але з великим серцем. Ми завжди готові допомогти вам. З 2014 я завжди всім своїм серцем із вами, друзі, і завжди вас підтримую", – поділився співак напередодні Євробачення-2023 у Ліверпулі.

Паша Парфеній з Молдови з піснею Soarele și Luna на сцені Євробачення-2023: дивіться відео

Нагадаємо, у Великій Британії проходить 67-й річний конкурс пісні Євробачення від імені України, яка здобула перемогу в Турині минулого року. Цього року у конкурсі беруть участь представники 37 країн (у фіналі – 26).