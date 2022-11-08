"До чого тут Тополя": мережа обурюється через склад журі Нацвідбору на Євробачення-2023

7 листопада Суспільне оголосило членів журі Нацвідбору на Євробачення-2023. Однак не всі українці погоджуються з результатами опитування, яке провели в "Дії". Як мережа реагує на нових членів журі – дізнавайтеся далі.

Цього року вперше в історії українці обирали членів журі Нацвідбору за допомогою додатку "Дія". До складу журі увійшли троє виконавців, які набрали найбільшу кількість голосів. Однак навіть після голосування, де брали участь самі українці, виникли суперечки в мережі.

До слова "Найдорожче у світі журі": Тарас Тополя вперше показав доньку після оголошення журі Нацвідбору

Реакція мережі на членів журі Нацвідбору

Лідером опитування став соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Він набрав 17,41% голосів. Однак чимало прихильників Євробачення обурені таким результатом, зазначають, що він не має жодного стосунку до конкурсу.

"Яке відношення Тарас Тополя має до Євробачення?"

"А до чого тут взагалі Тополя? Навіщо? Тільки тому, що він зараз популярна особистість у формі?"

"Не зрозуміло, яким боком Тополя до Євробачення. За Джамалу плюсую, достойний варіант. Саніну більше хотілося б серед учасників бачити, для журі у сфері Євробачення вона ще не дуже компетентна, бо не має відповідного досвіду".

Також чимало прихильників Євробачення незадоволені, що в журі не буде Тіни Кароль. Зазначимо, що в опитуванні, яке проходило серед українців, народній артистці не вистачило лише 0,3% голосів: Кароль отримала 15,67%, а Саніна – 15,70%. Деякі користувачі мережі навіть радять поставити четверте крісло, щоб Тіна також була у складі журі.

"Поставте ще четверте крісло, щоб у журі Нацвідбору була ще Тіна Кароль".

"Чекаємо Тіну Кароль четвертою суддею! Так буде справедливо, за неї теж дуже багато людей голосувало!"

"Нема Тіни. Не буду дивитися!"

"Що за округлення таке несправедливе? Давайте тоді Тіну на четверте місце в судівському кріслі! Це чесно та справедливо! Багатого людей голосувало за Тіну! І хочуть бачити її в журі!"

Та є й ті, хто задоволені новою трійкою журі, вперше за кілька років представника України на Євробаченні обиратимуть нові артисти.

"Тарас Тополя у журі – це буде щось цікаве. Людина ще не пов'язана з Євробаченням, але це розбавлятиме Джа і Юлю з досвідом. Зібралося 3 людини з різними оптиками, з різних жанрів, троє з чудовим вокалом".

"Дуже рада за такий склад!"

"Тепер вже неважливо, хто буде. Гідна трійка".

А шанувальники артистів, які були в опитуванні, але не перемогли, висловлюють свою підтримку та компліменти.

" Поважаю всіх трьох артистів, але вболівала за Злату Огнєвіч. Вона гідна бути у журі відбору на Євробачення".

"Катерина Павленко one love, дуже шкода".

"Як шкода, що не буде Злати Огнєвіч. Вона справді дуже достойна людина. Ми завжди чекатимемо її, сподіваюсь і вірю, що все ж таки дочекаємося. Злато, ми вас дуже любимо, завжди підтримаємо і віритимемо у вас!"