Тарас Тополя набрав найбільшу кількість голосів в опитуванні щодо журі Національного відбору. Він разом з Юлією Саніною, Джамалою та українцями обиратиме представника України на пісенному конкурсі, який поїде в Ліверпуль.

До слова Злата Огнєвіч "пролетіла" в голосуванні за журі Нацвідбору і висловилася про конкурентів

Реакція Тараса Тополі на перемогу в опитуванні

Артист опублікував зворушливий допис, в якому подякував всім, хто віддав свій голос за нього. Тарас цінує довіру та постарається відповідати очікуванням. А також з нагоди радісної події музикант вперше показав донечку Марію. Він сфотографувався з донькою в автомобілі. Ймовірно, зробив це під час поїздки в США, куди літав нещодавно, щоб зустрітися з сім'єю.

А ось моє найдорожче у світі журі. Вже давно в правильному кріслі. Безпристрасне, модне і суворе. Дякую, кохана, за цю принцесу,

– написав Тополя під фото.

Також артист закликав українців приготуватися до масштабного голосування, яке відбудеться вже 17 грудня. Саме тоді Україна обиратиме артиста, який в травні поїде у Велику Британію. Українці вперше в історії у кілька кліків в Дії оберуть виконавця або гурт, який представить Україну на Євробаченні в Лондоні.

"Антитіла" підтримали Тополю

Колеги Тополі з гурту "Антитіла" підтримали музиканта: "Для Тараса його участь у голосуванні теж була певною несподіванкою, рішення замість нього приймала команда, ми тому і не акцентували на цьому, але бачили підтримку людей, а також особливу увагу від наших друзів, прихильників, побратимів та військових! Це цінно! Впевнені, що Тарас буде судити справедливо і професійно, а також дослухатиметься до голосу людей".

Колектив поділився, що поки тривало голосування, Тарас Тополя та Сергій Усик вперше обійняли своїх дітей, яких не бачили від 24 лютого. А Дмитро Водовозов та Денис Федюнін закінчують зараз другу поїздку з цінним вантажем на передову. "Антитіла" чекатимуть всіх прихильників на великому концерті у Львові, який запланований на 25 грудня.

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