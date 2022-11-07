Вперше в історії: глядачі Євробачення оберуть представника Євробачення незвичним способом

17 грудня відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Українці та члени журі оберуть артиста, який навесні представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Ліверпулі. Як це відбуватиметься – дізнайтеся далі.

Правилами вибору представника нашої країни на пісенному конкурсі поділилася глава делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська. Зараз основна робота – визначення списку фіналістів з лонглиста Нацвідбору.

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Суспільне вже склало лонглист артистів, які мають шанс потрапити у фінал Нацвідбору. Вже відбулися прослуховування цих виконавців, за результатами яких складуть шортлист.

Учасникам, які увійдуть до шортлста, запропонують укласти договір і вже до 17 листопада ми оголосимо список фіналістів – ту десятку, яка виступатиме в прямому ефірі 17 грудня, і серед яких глядачі та журі оберуть, хто представлятиме Україну у Великій Британії,

– розповіла Скибінська.

Імені фіналістів оприлюднять за кілька тижнів до фіналу, щоб українці змогли познайомитися з усіма композиціями.

Правила голосування за фіналістів:

50% журі від журі, 50% – від глядачів;

глядачі визначатимуть переможця в "Дії";

всі голосування відбуватимуться в додатку "Дія".

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