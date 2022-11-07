Вперше в історії: глядачі Євробачення оберуть представника Євробачення незвичним способом

7 листопада 2022 , 13:35
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Джерело:

"Факти"

17 грудня відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Українці та члени журі оберуть артиста, який навесні представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Ліверпулі. Як це відбуватиметься – дізнайтеся далі.

Правилами вибору представника нашої країни на пісенному конкурсі поділилася глава делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська. Зараз основна робота – визначення списку фіналістів з лонглиста Нацвідбору

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Як обиратимуть представника України на Євробаченні-2023

Суспільне вже склало лонглист артистів, які мають шанс потрапити у фінал Нацвідбору. Вже відбулися прослуховування цих виконавців, за результатами яких складуть шортлист. 

Учасникам, які увійдуть до шортлста, запропонують укласти договір і вже до 17 листопада ми оголосимо список фіналістів – ту десятку, яка виступатиме в прямому ефірі 17 грудня, і серед яких глядачі та журі оберуть, хто представлятиме Україну у Великій Британії, 
– розповіла Скибінська. 

Імені фіналістів оприлюднять за кілька тижнів до фіналу, щоб українці змогли познайомитися з усіма композиціями. 

Правила голосування за фіналістів:

  • 50% журі від журі, 50% – від глядачів;
  • глядачі визначатимуть переможця в "Дії";
  • всі голосування відбуватимуться в додатку "Дія". 

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023: головне

  • Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди Суспільного прямий ефір влаштують в укритті. За його організацію взялося ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", що належить сім'ї Віктора Пінчука.
  • До лонглиста Нацвідбору ввійшли 36 музикантів з майже 300 претендентів.
  • 7 листопада стали відомі імені журі Нацвідбору, яке українці обрали за допомогою опитування в "Дії". Обирати представника України на пісенному конкурсі будуть Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. 

 

Автор: Христина Кобак