Правилами выбора представителя нашей страны на песенном конкурсе поделилась глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская. Сейчас основная работа – определение списка финалистов из лонглиста Нацотбора.

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Общественное уже составило лонглист артистов, которые имеют шанс попасть в финал Нацотбора. Уже прошли прослушивания этих исполнителей, по результатам которых составят шортлист.

Участникам, которые войдут в шортлст, предложат заключить договор и уже к 17 ноября мы объявим список финалистов – ту десятку, которая будет выступать в прямом эфире 17 декабря, и среди которых зрители и жюри выберут, кто будет представлять Украину в Великобритании,

– рассказала Скибинская.

Имена финалистов обнародуют за несколько недель до финала, чтобы украинцы смогли познакомиться со всеми композициями.

Правила голосования за финалистов:

50% жюри от жюри, 50% – от зрителей;

зрители будут определять победителя в "Дии";

все голосования будут проходить в приложении "Дия".

Финал Нацотбора на Евровидение-2023: главное