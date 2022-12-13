DEMCHUK назвав найвимогливішого суддю Нацвідбору Євробачення-2023

У фіналі Нацвідбору Євробачення-2023 голосуватимуть не лише глядачі, а й судді – Тарас Тополя, Юлія Саніна та Джамала. DEMCHUK здогадується, хто з них буде найвимогливішим.

У розпал підготовки до прямого ефіру Національного відбору Євробачення 24 канал поспілкувався з фіналістами для спецпроєкту "На українську вечірку в Британію", аби дізнатися більше про тих, хто може представити Україну в Ліверпулі. DEMCHUK зізнався нам, що думає про суддів, і пояснив, чому Джамала найвимогливіша з трійки.

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DEMCHUK висловився про суддів Нацвідбору Євробачення-2023

Вася Демчук вважає, що Тарас Тополя та Юлія Саніна будуть лояльнішими, ніж Джамала. Однак, як переможниця Євробачення-2016, вона, на його думку, дасть влучні рекомендації.

Зі всієї трійки Джамала має найбільший досвід у Нацвідборах та, власне, в участі на Євробаченні. Впевнений, що вона буде аналізувати виступ кожного не тільки з найбільшою вимогливістю, але й дасть корисні поради,

– прокоментував співак.

Демчук каже, що погоджується зі складом журі, яке обрали голосуванням у Дії, адже це вибір народу. Щоправда, відмовився зізнаватися нам, за кого віддав свій голос: "Хочу, щоб ім'я мого кандидата залишилось в таємниці".

DEMCHUK – фіналіст Нацвідбору Євробачення / Фото з пресслужби артиста