В разгар подготовки к прямому эфиру Национального отбора Евровидения 24 канал пообщался с финалистами для спецпроекта "На украинскую вечеринку в Британию", чтобы узнать больше о тех, кто может представить Украину в Ливерпуле. DEMCHUK признался нам, что думает о судьях, и объяснил, почему Джамала самая требовательная из тройки.

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DEMCHUK высказался о судьях Нацотбора Евровидения-2023

Вася Демчук считает, что Тарас Тополя и Юлия Санина будут лояльнее Джамалы. Однако, как победительница Евровидения-2016, она, по его мнению, даст точные рекомендации.

Из всей тройки Джамала имеет наибольший опыт в Нацотборах и, собственно, в участии на Евровидении. Уверен, что она будет анализировать выступление каждого не только с наибольшей требовательностью, но и даст полезные советы.

– прокомментировал певец.

Демчук говорит, что согласен с составом жюри, которое избрали голосованием в Дии, ведь это выбор народа. Правда, отказался признаваться нам, за кого отдал свой голос: "Хочу, чтобы имя моего кандидата осталось в тайне".

DEMCHUK – финалист Нацотбора Евровидения / Фото из пресс-службы артиста