Містечко Євробачення-2023 або Eurovision Village ефектно відкрили переможці минулого року Kalush Orchestra – заспівали Stefania та новий англомовний трек Changes. Після цього у фан-зоні з'являються десятки артистів, серед яких і наші зірки.

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Українські артисти виступили у містечку Євробачення в Ліверпулі

Так, Jerry Heil, яка у фіналі Нацвідбору Євробачення-2023 програла TVORCHI та посіла третє місце, прилетіла в Ліверпуль зі США. Вона заспівали трек Bronia (Зброя), який випустила з Ochman – представником Польщі на Євробаченні-2022, україномовні хіти "Мрія", "Козацькому роду" та вийшла на сцену в дуеті з реперкою Alyona Alyona. У Eurovision Village прозвучала їхня пісня KUPALA.

Крім того, у Ліверпулі була програма від гуртів "Антитіла", зокрема прониклива пісня Hello, та Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021. З відео видно, що під запальні пісні "Весняночка", Solovey, Shum та інші відривався весь Eurovision Village. Тоді як конкурсанти від України TVORCHI стали хедлайнерами вечора. Вони навіть виконали трек Heart of Steel, з яким виступлять у фіналі Євробачення-2023 13 травня.

Нагадаємо, у Ліверпуль з'їхалися й інші українські артисти: