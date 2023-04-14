У першому півфіналі Євробачення-2023 виступить Юлія Саніна з піснею "Маяк", Alyosha з треком Ordinary World британського поп-рок-гурту Duran Duran у новому аранжуванні. Тоді як у другому півфіналі попурі найвідоміших українських музичних творів виконають Марія Яремчук, репер OTOY та Злата Дзюнька з Дитячого Євробачення-2022. Що каже про них режисер та креативний директор від України Герман Нєнов, читайте далі.

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Чому Alyosha та Марія Яремчук виступлять на Євробаченні-2023

На думку Германа Ненова, усі ці артисти так чи інакше пов'язані з Євробаченням і розкривають одну з граней нашого сьогодення.

Кожен з тих, хто презентуватиме Україну в рамках Євробачення, з'явився тут зовсім не випадково. Ми враховували досвід успішного виступу на конкурсі Євробачення – як мінімум, потрапляння в топ 10 від України. Також неймовірно важливою була історія артиста. Вона мала розкривати одну з граней портрета України сьогодення,

– прокоментував Герман Нєнов.

Про Марію Яремчук режисер висловився як про "представницю музичної української династії Яремчуків" й анонсував, що для неї створили перформенс про музичну історію України. До того ж вона представляла країну на Євробаченні 2014 року. Однак у коментарях її порадили замінити "Бумбоксом", "Океаном Ельзи" чи будь-яким іншим новим артистом, адже про Марію навіть гугл нічого цікавого не знає.

"Це надзвичайна можливість для піару наших артистів. Якщо людина загуглить пісні Марії Яремчук, вона, на жаль, не побачить там цікавого матеріалу. Я не розумію цей вибір. Є "Бумбокс", KAZKA, ОЕ, "Один в каное", Go_A, Kola, Пивоваров, Каднай", – йдеться в коментарі.

Скриншот з інстаграму Германа Нєнова

Тоді як у коментарях Суспільного Марію Яремчук навпаки підтримали і зраділи її гучному поверненню: