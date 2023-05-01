У 2022 році на Євробаченні в Турині переміг український гурт Kalush Orchestra. За правилами, конкурс мав відбутися в Україні, але через війну Росії місце проведення змінили на Велику Британію. Вперше в історії Євробачення конкурс проходитиме в одній країні від імені іншої. 24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про найбільшу музичну подію цього року.
Дивіться також Важлива місія: Злата Огнєвіч стане речницею від України на Євробаченні-2023
Місце та дата проведення конкурсу
Євробачення-2023 відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла. До слова, квитки на конкурс розлетілися як гарячі пиріжки – менш як за 2 години усі було продано.
Дати проведення конкурсу вже визначені:
- перший півфінал – 9 травня 2023 року;
- другий півфінал – 11 травня 2023 року;
- фінал – 13 травня 2023 року.
Логотип конкурсу нагадує кардіограму з сердець різних розмірів, виконаний у традиційних кольорах Євробачення. Цьогорічне гасло – United by music – "Об'єднані музикою".
Учасники та порядок виступів
Цього року у музичному конкурсі візьме участь 37 країн – декотрі представники відмовилися від участі у зв'язку з фінансовими проблемами. Визначений порядок виступів усіх країн-учасників.
Учасники, що виступлять у першому півфіналі 9 травня:
- Норвегія – Alessandra – Queen of Kings;
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
- Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
- Латвія – Sudden Lights – Aijā;
- Португалія – Mimicat – Ai Coraçao;
- Ірландія – Wild Youth – We Are One;
- Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!;
- Швейцарія – Remo Forrer – Watergun;
- Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn;
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
- Швеція – Loreen – Tattoo;
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
- Чехія – Vesna – My Sister's Crown;
- Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight;
- Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.
Учасники, що виступлять у другому півфіналі 11 травня:
- Данія – Reiley – Breaking My Heart;
- Вірменія – Brunette – Future Lover;
- Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On);
- Естонія – Alika – Bridges;
- Бельгія - Gustaph - Because Of You;
- Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
- Ісландія – Diljá – Power;
- Греція – Victor Vernicos – What They Say;
- Польща – Blanka – Solo;
- Словенія – Joker Out – Carpe Diem;
- Грузія – Iru – Echo;
- Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal;
- Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
- Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje;
- Литва – Monika Linkyte – Stay;
- Австралія – Voyager – Promise.
Порядок виступів / Фото Євробачення
Фаворити букмекерів
Станом на 1 травня лідером для букмекерів залишається представниця Швеції Loreen, яка вдруге бере участь у Євробаченні після перемоги у 2012 році.
На другому місці перебуває Фінляндія – виконавець Käärijä. Третє місце пророкують українцям – гурту TVORCHI. Вже за нами йде Франція та Іспанія.
Хто поїде від України
На Національному відборі-2023 переміг гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Після порад вдосконалити трек, вони презентували нову версію-ревамп з українськими рядками, цікавими музичними деталями й нотками драми.
Україна виступатиме у фіналі конкурсу з країнами-засновницями та тими учасниками, які здобудуть найбільше балів у півфіналах. Вже відомий порядковий номер українського гурту – 19.
TVORCHI – Heart Of Steel: дивіться відео онлайн
Українські зірки на Євробаченні-2023
Конкурс проходитиме від імені України, тож на сцені Євробачення та поза нею можна буде побачити багатьох українських знаменитостей. Наприклад, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна – одна з чотирьох головних ведучих. Тімур Мірошниченко буде кореспондентом – коментуватиме шоу наживо.
Також українські співаки, музиканти й гурти виступатимуть на Євробаченні. У півфіналі співатимуть Марія Яремчук, OTOY, Alyosha та Злата Дзюнька. У гранд-фіналі звучатимуть Kalush Orchestra, Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A.
Нові правила голосування
Важливо згадати про те, що організатори Євробачення-2023 оновили правила голосування. Тепер голоси за улюблених учасників можуть надсилати з будь-якої країни.
Окрім того, тільки глядачі вирішуватимуть, хто пройде у фінал конкурсу.