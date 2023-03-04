Українська співачка Jerry Heil та польський співак Крістіан Охман презентували спільний ліричний трек, який записали в дуеті. Ця колаборація вкотре продемонструвала дружбу поляків та українців.

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Jerry Heil та Ochman презентували спільну пісню

Трек виконавців Bronia написаний двома мовами – польською та українською. Та Jerry Heil додала, що ці дві мови поєднані мовою кохання.

Ми поєднали дві мови мовою кохання – як же органічно українська та польська звучать в цій пісні! Нехай ця колаборація з Крістіаном покладе початок об'єднання сердець двох країн музикою, відкриває очі обох народів на культуру один одного. Мені подобається музична українсько-польська дружба!

– поділилась Jerry Heil.

Jerry Heil та Ochman – Bronia: слухайте онлайн

Дуетна пісня припала до душі як українським, так і польським слухачам. Про це свідчать коментарі під композицією, також написані двома мовами.

"Польська мова так ніжно прозвучала в цій пісні. Яно, дякую тобі за твою творчість та постійний потік нових пісень";

"Просто неймовірне поєднання. Мурашки";

"Зворушлива історія про двох людей. "Я даю тобі привід бути поруч з тобою в добро і зло". Хіба це також не метафора стосунків між нашими націями?";

"Хай буде мир між нашими народами. Слава Україні і слава Польщі";

"Джеррі чудово співає, але коли Крістіан починає свою репліку цим потужним голосом, мене гіпнозує, мурашки по всьому тілу";

"Спів серця";

"Я вже вкотре дивуюсь тому, наскільки гарно сплітаються наші мови. Це щось неймовірне. Слова теж, особливо голосами Jerry та Kristiana в самісіньке серденько";

"Квінтесенція ніжності, делікатності, бажання близькості, туги, що розриває душу, кохання. Шокуюче красиво".

Зауважимо, що це вже не перший дует Jerry Heil з іноземними виконавцями. Наприкінці минулого року артистка разом з Alyona Alyona записала пісню з польським репером Trill Pem.