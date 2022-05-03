Євробачення-2022: чи зможуть росіяни голосувати на конкурсі

Росія у 2022 році не зможе брати участь у пісенному конкурсі Євробачення. Також росіяни не матимуть права голосувати за учасників. Про це повідомили організатори.

Виконавчий продюсер Клавдіо Фазуло пояснив, чому росіяни не зможуть проголосувати за країни, які цього року змагатимуться за перемогу.

Важливо Євробачення-2022: Катерина Павленко оголосить бали журі від України в фіналі

Голосування під час змагання можливе лише з країн, які у ньому беруть участь. Росія, не беручи участі у заході, не може голосувати зі своєї території,

– сказав Фазуло.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгення Росії на територію України, організатори Євробачення прийняли рішення відсторонити країну-агресорку від участі в конкурсі.

Євробачення-2022: головне