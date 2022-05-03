Євробачення-2022: чи зможуть росіяни голосувати на конкурсі
3 травня 2022 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:"Обозреватель"
Росія у 2022 році не зможе брати участь у пісенному конкурсі Євробачення. Також росіяни не матимуть права голосувати за учасників. Про це повідомили організатори.
Виконавчий продюсер Клавдіо Фазуло пояснив, чому росіяни не зможуть проголосувати за країни, які цього року змагатимуться за перемогу.
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Голосування під час змагання можливе лише з країн, які у ньому беруть участь. Росія, не беручи участі у заході, не може голосувати зі своєї території,
– сказав Фазуло.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгення Росії на територію України, організатори Євробачення прийняли рішення відсторонити країну-агресорку від участі в конкурсі.
Євробачення-2022: головне
- Цього року конкурс приймає Італія. Для проведення обрали місто Турин.
- Учасники вже приїхали туди, розпочалися перші репетиції півфіналів.
- Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий – 12 травня, а фінал – 14 травня.
- Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею Stefаnia. Колектив виступить у першому півфіналі під номером 6.
- У прогнозах букмекерів вже 2 місяці Україна втримує перше місце.
- В Україні трансляцію конкурсу можна буде переглянути на "UA: Культура", а також діджитал-платформах Суспільного.