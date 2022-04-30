Сьогодні на сцену пісенного конкурсу вийшли представники 9 країн, зокрема український гурт Kalush Orchestra. Як минув перший день репетицій – читайте у нашому матеріалі.

Цікаво Kalush Orchestra на сцені Євробачення: перші кадри з репетицій гурту в Турині

Перший день репетицій Євробачення

Албанія

Репетиції учасників проходять відповідно до їх порядкових номерів виступів у півфіналах. Тому першою на сцену в Турині вийшла представниця Албанії – запальна Ронела Хаяті.

На сцені разом з виконавицею – 4 напівоголені танцівники та одна танцівниця. Образ співачки відвертий, а його підкреслює рожева перука. Однак пізніше на пресконференції Ронела зазначила, що її образ буде змінений.

Албанська співачка відкриє перший півфінал Євробачення 10 травня з піснею Sekret.

Репетиція Ронели Хаяті з Албанії / Фото EBU

Після першої репетиції з'явилися повідомлення про те, що у роботі сцени Євробачення – технічні збої. Арки, які встановили на сцені – не рухаються так, як це було задумано. Над усуненням проблеми працюють.

Латвія

Наступними на сцену вийшли не менш запальні представники Латвії – гурт Citi Zeni. Хлопці в яскравих костюмах теж даватимуть чимало драйву на сцені в Турині.

Латвійські представники виступатимуть з піснею Eat your salad.

Репетиція Citi Zeni з Латвії / Фото EBU

Литва

Після двох енергійних номерів на сцену вийшла ніжна та романтична Моніка Лю з Литви. Технічні збої в роботі сцени дещо вплинути на дизайн її номеру, як повідомили в делегації, та попри те виконавиця успішно провела свою репетицію.

Підкорювати Турин Моніка Лю буде з композицією Sentimentai. Цікаво, що це лише втретє з моменту дебюту в 1994 році, пісня виконана литовською мовою.

Репетиція Моніки Лю з Литви / Фото EBU

Цікаво, що Моніка активно підтримує Україну від початку повномасштабної війни. Під час своїх виступів на заходах, присвячених Євробаченню, виконавиця завжди вигукувала "Слава Україні". Також вона займається збором коштів для нашої держави.

Під час спілкування з пресою після репетиції Моніка наголосила, що увесь світ повинен підтримувати Україну й докладати для цього усіх зусиль.

Швейцарія

Наступним свою репетицію провів Маріус Бер зі Швейцарії з ніжною композицією про "хлопців, які також плачуть".

На сцені виконавець сам. Основні акценти номеру – гра зі світлом. Маріус Бер підкорюватиме Європу піснею Boys do cry.

Репетиція Маріуса Бера / Фото EBU

Словенія

Молоді та енергійні – гурт LPS зі Словенії вийшов на сцену наступним. У їхньому номері залучена велика диско-куля, яка, мабуть, є найбільшою декорацією на цьогорічному конкурсі.

Підкорювати публіку представники Словенії будуть з композицією Disko, словенською мовою.

Репетиція LPS зі Словенії / Фото EBU

Україна

Українські представники Kalush Orchestra вийшли на сцену шостими. Двом учасникам гурту змінили костюми. Образи інших залишилися без змін.

У номері активно використовують графіку. Буде також жовто-блакитне освітлення.

Наші представники виконають в Турині пісню Stefania.

Репетиція Kalush Orchestra у Турині / Фото EBU

Цікаво, що станом на зараз український гурт – фаворити Євробачення. Букмекери прогнозують їм перемогу.

Болгарія

Наступним на сцену також вийшов гурт – Intelligent Music Project з Болгарії. Рок-гурт став першим, хто сьогодні використав піротехніку на сцені конкурсу.

Болгарські представники виконають пісню Intention.

Репетиція Intelligent Music Project з Болгарії / Фото EBU

Нідерланди

Нідерландська виконавиця S10 наступною вийшла на сцену Євробачення. На сцені вона сама, а всю атмосферу номера створюють саме світлові ефекти.

Підкорювати публіку S10 буде з чуттєвою баладою De Diepte, яку вона виконає рідною голландською мовою.

Репетиція S10 з Нідерландів / Фото EBU

Молдова

Останніми сьогодні на сцену вийшли представники Молдови – гурт Zdob şi Zdub & Advahov Brothers. Для них участь у Євробаченні – не новинка, адже Zdob şi Zdub представили Молдову на конкурсі в Києві в 2005 році та увійшли в десятку кращих. У 2011 році вони також представляли свою країну, але досягнути такого ж успіху не вдалося. То ж тепер вони пробують свої сили втретє.

Енергійна пісня, яскраві костюми та музичні інструменти – усе в найкращому стилі молдовського гурту. Виступати представники Молдови будуть з піснею Trenuletul.

Репетиція Zdob şi Zdub & Advahov Brothers з Молдови / Фото EBU

Відео з-за куліс та з перших репетицій ви можете переглянути на офіційному акаунті Eurovision у тікток. Завтра на сцену вийдуть ще 8 учасників першого півфіналу.

Нагадаємо, що перший півфінал відбудеться 10 травня, другий – 12 травня. Фінал Євробачення відбудеться 14 травня.