Виконавчий продюсер Клавдіо Фазуло пояснив, чому росіяни не зможуть проголосувати за країни, які цього року змагатимуться за перемогу.
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Голосування під час змагання можливе лише з країн, які у ньому беруть участь. Росія, не беручи участі у заході, не може голосувати зі своєї території,
– сказав Фазуло.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгення Росії на територію України, організатори Євробачення прийняли рішення відсторонити країну-агресорку від участі в конкурсі.
Євробачення-2022: головне
- Цього року конкурс приймає Італія. Для проведення обрали місто Турин.
- Учасники вже приїхали туди, розпочалися перші репетиції півфіналів.
- Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий – 12 травня, а фінал – 14 травня.
- Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею Stefаnia. Колектив виступить у першому півфіналі під номером 6.
- У прогнозах букмекерів вже 2 місяці Україна втримує перше місце.
- В Україні трансляцію конкурсу можна буде переглянути на "UA: Культура", а також діджитал-платформах Суспільного.