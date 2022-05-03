Виконавчий продюсер Клавдіо Фазуло пояснив, чому росіяни не зможуть проголосувати за країни, які цього року змагатимуться за перемогу.

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Голосування під час змагання можливе лише з країн, які у ньому беруть участь. Росія, не беручи участі у заході, не може голосувати зі своєї території,

– сказав Фазуло.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгення Росії на територію України, організатори Євробачення прийняли рішення відсторонити країну-агресорку від участі в конкурсі.

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