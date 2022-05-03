Исполнительный продюсер Клавдио Фазуло объяснил, почему россияне не смогут проголосовать за страны, которые в этом году будут бороться за победу.

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Голосование во время соревнования возможно только из стран, участвующих в нем. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории,

– сказал Фазуло.

Напомним, после полномасштабного вторжения России на территорию Украины организаторы Евровидения приняли решение отстранить страну-агрессорку от участия в конкурсе.

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