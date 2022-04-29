Пісня Kalush Orchestra Stefania стала ще більш актуальною в часи війни, хоч у ній немає ні слова про трагічні події. Соліст гурту поділився, в чому успіх треку.

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Kalush Orchestra про феномен пісні Stefania

Лідер колективу Олег Псюк розповів, що в час війни в Україні хіт почав набувати нових сенсів й служити підтримкою.

Пісня Stefania – однойменна пісня, яка присвячена моїй мамі. В цій пісні взагалі немає ні одного слова про війну. Тільки після початку війни вона почала набувати дуже багато нових змістів. Багато людей почали її сприймати, як "Україна – моя мати", або просто сумувати за своїми матерями,

– розповів репер.

"І таким чином пісня стала дуже вірусною. І зараз, можна сказати, в серцях дуже багатьох українців. І дуже багато людей називають її "піснею нашої війни", як гімн. Якщо вже так, то я хотів би назвати її піснею нашої перемоги", – додав соліст Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra – Stefania: слухайте онлайн

Зауважимо, раніше лідер Kalush Orchestra розповідав, що у пісні Stefania багато українського етнокоду. Саме тому вона підіймає бойовий дух країни.

Цікаво, що ставки букмекерів на перемогу Україну та Kalush Orchestra зокрема невпинно ростуть. Країна має 42% шансів перемогти на Євробаченні-2022. Великою ймовірність і того, що виграють італійці Mahmood&BLANCO з піснею "Brividi".